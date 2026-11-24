En los últimos meses, se ha hablado mucho de mujeres que, tras muchos años con implantes de pecho, han tenido problemas y los titulares han puesto el foco en el cáncer ¿Qué está pasando realmente?

Hay un documento clave: el informe de seguimiento que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) publicó el 3 de junio de 2026. Te explicamos qué dice y qué cuidados son necesarios, sin alarmar y sin esconder nada.

Médico marcando el pecho de una mujer | Magnific

Los implantes no son para siempre

La AEMPS recuerda algo que a veces se olvida: los implantes mamarios no son productos de por vida y es muy posible que requieran un reemplazo con el tiempo.

Tienen riesgos inherentes, desde los más habituales -como la rotura o la contractura capsular (cuando la mama se endurece alrededor del implante)- hasta otros poco frecuentes, como el linfoma que ha acaparado los titulares.

En los implantes de silicona, la rotura suele pasar inadvertida y se detecta en pruebas de imagen. Por eso importa tanto el seguimiento con los años.

Qué dice el informe de la AEMPS

La agencia sigue estos casos desde 2012, cuando se notificó el primero, y el informe de 2026 actualiza las cifras. Se centra en el linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios (LACG o BIA-ALCL), un tipo raro de linfoma no Hodgkin que afecta a células del sistema inmunitario.

Entre 2012 y 2025, la agencia recibió 146 notificaciones de sospecha y confirmó 111 casos. De esos 111, 94 correspondían a implantes de cubierta texturada (rugosa), 4 a implantes de poliuretano y en 12 se desconocía el tipo de superficie. Pero esos implantes fueron también los más utilizados durante años, y la AEMPS señala que aún no existen estudios clínicos controlados que comparen mujeres con implantes lisos y rugosos.

Paciente y médico con unos implantes mamarios | Magnific

Como contexto, la agencia estima en 670.000 las mujeres implantadas en España desde 2012 y considera la incidencia baja (una cifra de contexto, no el riesgo de cada mujer).

La mayor parte de los casos evolucionó favorablemente tras retirar la cápsula y el implante, aunque algunos necesitaron tratamiento adicional, y se han notificado cuatro fallecimientos. La AEMPS lo califica de enfermedad rara y recoge que los implantes siguen presentando una garantía razonable de seguridad y eficacia, aunque no están exentos de riesgos.

Qué dice el comité europeo

Según el dictamen del comité científico europeo SCHEER (2021), anterior a las cifras actuales de la AEMPS, la enfermedad tiene una incidencia muy baja y hay un peso de evidencia moderado a favor de una relación causal con los implantes texturados, sobre todo los de rugosidad intermedia o alta.

La AEMPS, más cauta, recuerda que esa relación aún no está demostrada científicamente. Haber tenido implantes texturados parece necesario, pero no suficiente, para desarrollarla, y puede aparecer desde pocos años hasta 20 o más después de la implantación.

Por eso, en mujeres sin síntomas, el SCHEER no recomienda retirar los implantes con el único fin de prevenir el linfoma, dada su muy baja incidencia, aunque la decisión debe individualizarse con tu cirujano. Si hay síntomas y los implantes son texturados, recomienda la retirada del implante con su cápsula, tras la valoración de los especialistas.

Qué cuidados necesitas

Primero, una revisión anual . Los protocolos de la AEMPS recomiendan revisiones al mes, a los tres, a los seis meses y al año tras la operación, y después una cada año mientras se lleven implantes, con un profesional sanitario de cirugía plástica, aunque te encuentres bien.

. Los protocolos de la AEMPS recomiendan revisiones al mes, a los tres, a los seis meses y al año tras la operación, y después una cada año mientras se lleven implantes, con un profesional sanitario de cirugía plástica, aunque te encuentres bien. Segundo, conoce tu implante . Tras la operación deberías haber recibido una tarjeta de implantación con los datos de tus prótesis, que deben constar también en tu historia clínica. Si no la encuentras, pídelos a tu cirujano o a la clínica.

. Tras la operación deberías haber recibido una tarjeta de implantación con los datos de tus prótesis, que deben constar también en tu historia clínica. Si no la encuentras, pídelos a tu cirujano o a la clínica. Tercero, atiende a las señales. La agencia indica que debes contactar con tu profesional sanitario si notas dolor, inflamación, un aumento brusco de tamaño, enrojecimiento, calor, supuración, pérdida de volumen, cambios en la forma o asimetrías, o un bulto en la mama o en la axila. Y con carácter urgente si alguno de estos síntomas se acompaña de fiebre o mal estado general.

Esta información no sustituye a la valoración de tu cirujano, que conoce tu caso. No es para alarmarse. Es para cuidarse.