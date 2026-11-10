Chaqueta afgana: ¿cuál es el origen del abrigo de moda para este invierno?

El abrigo afgano —conocido popularmente también como Penny Lane— se ha consolidado como una de las prendas estrella de este otoño/invierno. Aún no ha llegado el frío intenso y ya hemos visto a infinidad de celebridades e influencers luciéndola en sus estilismos.

Se trata de una chaqueta con llamativo pelo en el cuello, en los bordes y en los puños, inspirada en una prenda tradicional originaria de Afganistán que se elaboraba con piel de oveja para proteger de las bajas temperaturas de las montañas. El sobrenombre de Penny Lane se popularizó en la década de los 2000 a raíz de la película Casi famosos, en la que su personaje protagonista deslumbraba con este abrigo de inconfundible aire boho.

Aunque vivieron su primera gran época de esplendor entre los años 60 y 70, la estética bohemia que domina los armarios de esta temporada ha propiciado su definitivo regreso a la primera línea de las tendencias.

Combinadas con animal print

Una de las fórmulas que más estamos viendo en las redes (y que se ha convertido en una auténtica obsesión por la actitud instantánea que aporta al conjunto) son las chaquetas afganas con estampado animal.

Recientemente, Alexandra Pereira causó sensación con un diseño con estampado de dálmata que destacaba por un marcado toque dramático, de corte corto y con abundante pelo rizado en puños y solapas. La creadora de contenido lo combinó con un clean look, pantalones rectos oscuros y botines negros de punta para cederle todo el protagonismo al abrigo.

Otra de las versiones más virales es la de estampado bambi, una de las estampaciones más codiciadas del momento. La influencer Emelie Lindmark ha sido una de las encargadas de llevarlo, apostando también por una base neutra en color negro para centrar toda la atención en la prenda exterior.

Diseños a todo color y mezclas de tendencias

Otra alternativa para convertir esta pieza en el centro de todas las miradas es apostar por tonalidades potentes. Es el caso de Marina Muñoz Cerezo, quien ha lucido una versión en color rosa combinado con un bolso de fiesta en la misma gama cromática; un estilismo repleto de personalidad ideado para las amantes de la moda.

Por su parte, it-girls de la escena neoyorquina como Rose van un paso más allá, decantándose por cortes tipo blazer, de silueta más entallada y con detalles en tendencia como los cierres de alamares. Todo ello bañado en un tono rojo intenso ideal para la época de celebraciones navideñas.

Por último, Matilda Djerf ha vuelto a demostrar su olfato para las tendencias al fusionar en un mismo diseño la chaqueta afgana y la estética tapestry o de efecto tapiz.

¿Dónde encontrar una chaqueta afgana a buen precio?

Si quieres sumarte a esta tendencia sin realizar una gran inversión, las firmas de moda rápida ya cuentan con varios modelos en sus colecciones.

En Mango se puede comprar la misma chaqueta efecto pelo con estampado bambi que lleva Emelie Lindmark por 99,99 euros, aunque varias de sus tallas ya empiezan a agotarse.

Para quienes buscan un patrón más largo que cubra parte de las piernas, en Pull&Bear disponen de una opción entallada de efecto ante en tono marrón por 69,99 euros, fácil de combinar con cualquier básico de armario. Asimismo, Bershka cuenta con una propuesta de corte muy similar al mismo precio, 69,99 euros, confeccionada en color negro.