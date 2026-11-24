La lección esencial está aprendida: lo primero que tenemos que hacer cuando subimos al coche es abrocharnos el cinturón. Cuando viajamos con niños, esa misma lógica se traslada al asiento trasero, donde sentamos a los pequeños en su sillita y les ponemos el arnés. Estos gestos los tenemos muy interiorizados y salvan vidas, pero a veces en la práctica no solemos seguir la teoría.

Entre las prisas, el cansancio, el exceso de confianza y la vorágine de la rutina, damos por sentado que lo estamos haciendo bien; sin embargo, utilizar correctamente estos dispositivos de retención infantil requiere una precisión que alguna vez pasamos por alto. Pequeños descuidos cotidianos o ajustes mal realizados pueden comprometer por completo la eficacia de los sistemas de protección y comportar consecuencias muy graves si tenemos un accidente.

Sillita | Magnific

Para contribuir a mejorar la seguridad vial -tanto de los adultos como de los niños- nos hemos fijado en el decálogo con los fallos más habituales que han elaborado los expertos de Norauto: "A menudo nos obsesionamos con elegir la mejor sillita, pero fallamos en los detalles del día a día", alerta Sara Simón, responsable de Equipamiento Interior y Transporte de Norauto España.

Los 10 errores más comunes en la seguridad vial infantil

Aflojar el arnés

Muchas veces dejamos el arnés menos apretado porque así pensamos que el niño está más cómodo, pero lo que estamos haciendo es muy peligroso. En caso de frenada brusca, la criatura se moverá antes de que el sistema actúe. "Si el arnés permite hacer un pellizco vertical en la cinta a la altura del hombro, está demasiado flojo", advierten los profesionales.

Sentarlo con un abrigo voluminoso

Si llevan un abrigo demasiado voluminoso, "el relleno se comprime de inmediato" si hay un choque y deja el arnés suelto. La solución es de lo más sencilla: quitarle el abrigo antes de sentarlo y ponerle una manta por encima del arnés si tiene frío.

Dejar objetos sueltos en el interior del coche

Los bolsos, bolsas, mochilas y otros objetos dentro del vehículo deben ir bien sujetos para no salir despedidos en caso de colisión. Si no, se produce lo que los expertos llaman efecto elefante, es decir, los objetos "multiplican su peso por la inercia, convirtiéndose en proyectiles".

Sentar al niño delante

Solamente pueden ir en el asiento delantero los menores que midan más de 1,35 m, excepto si es un coche con dos plazas o los asientos de detrás haya otros niños de menos de 1,35 m. Si se cumple alguna de estas excepciones y tiene que ir delante, se debe desconectar el airbag del acompañante.

Ponerlo en el sentido de la marcha demasiado pronto

Los expertos de Norauto recomiendan dejar las criaturas en el sentido contrario de la marcha al menos hasta los 4 años. "Es hasta cinco veces más seguro, ya que protege el cuello, la cabeza y la columna", avisan.

Bebé en la sillita del coche | Magnific

Cambiar la sillita antes de tiempo

Se deben respetar los tiempos antes de sustituir la sillita por una silla de tapa superior. Respecto a dejarlo solo con el cinturón, se hará hasta medir "idealmente" 1,50 m y si "cruza por la clavícula y la cadera".

Anclar mal la sillita

No todas las sillitas sirven. Los especialistas explican que si no es la correcta, la pata de apoyo puede quedar en el aire o el cinturón no pasar por las guías correctas. Asimismo, "en sistemas Isofix, es fundamental comprobar los indicadores visuales o sonoros de correcto enganche".

Heredar sillitas antiguas

Está muy bien heredar cosas del hermano mayor, pero hay que vigilar porque, tal y como recuerdan desde Norauto, el plástico se daña con el tiempo y el uso continuado.

No comprobar la sillita tras un accidente

Si ha tenido un accidente con el coche, aunque sea leve, debes revisar la sillita porque la estructura interna puede estar dañada aunque a simple vista no lo parezca.

No verificar la sujeción real en el coche

Antes de comprar una sillita es importante probarla en el coche donde irá. En caso contrario, puedes encontrarte con un error en el reclinado, en los cinturones o no quede bien fijada.