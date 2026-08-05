Las redes sociales no muestran la vida real: guía para no comparar tus vacaciones con las de otros

En vacaciones, pasamos más tiempo en redes sociales y, haciendo scroll, nos cruzamos sin parar con viajes increíbles, playas paradisíacas, desayunos frente al mar, familias sonrientes y atardeceres de postal.

Planes aparentemente idílicos y vidas perfectas frente a los cuales muchas personas acaban preguntándose lo mismo: "¿Por qué mis vacaciones no se parecen a las de los demás?". Compararnos con esas imágenes puede tener un coste emocional importante.

Pareja de vacaciones haciéndose fotos con el móvil | Magnific

Lo que la foto no cuenta

Las redes muestran solo una pequeña parte cuidadosamente elegida. Detrás de esa imagen perfecta suele quedar fuera de plano:

Las discusiones por el cansancio.

Los retrasos en el aeropuerto.

Los niños aburridos durante el viaje.

Los problemas de organización y los pequeños conflictos de cada día.

El problema aparece cuando comparamos nuestra experiencia completa, con sus luces y sombras, con la versión editada y filtrada de la vida de otro. Es una comparación injusta que puede hacernos sentir que no disfrutamos lo suficiente.

Cómo frenar la comparación

Hazte una pregunta cuando sientas que los demás lo viven mejor: "¿Estoy comparando mi realidad con el escaparate de otra persona?".

Redefine "perfecto". No son las vacaciones con más "me gusta", sino las que encajan con tus circunstancias y tu forma de descansar.

No son las vacaciones con más "me gusta", sino las que encajan con tus circunstancias y tu forma de descansar. Suelta el móvil. Un rato sin pantallas basta para volver a disfrutar de lo que sí tienes delante.

Porque, al final, las mejores vacaciones no son las más fotogénicas, sino las que nos dejan recuerdos valiosos y tiempo de calidad con quienes queremos.