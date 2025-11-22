Decora en Navidad con un bote de detergente: el truco viral para crear gnomos low cost

Llenar la casa de adornos de Navidad y conseguir ese ambiente acogedor que tanto buscamos en estas fechas no siempre es barato. Sin embargo, gracias a las redes sociales, cada vez hay más ideas para crear nuestra propia decoración low cost sin renunciar a que quede preciosa.

Una de las más virales son los pequeños gnomos navideños que puedes colocar en cualquier rincón: estanterías, la entrada, el recibidor o incluso bajo el árbol. Aunque se venden en cualquier tienda de decoración, lo cierto es que también se pueden hacer en casa de manera fácil, reutilizando materiales y con un resultado sorprendente. Así lo demuestra el perfil de Instagram La Passione di Arredare en uno de sus Reels más compartidos.

Materiales que necesitas

Un bote de detergente terminado

Pegamento líquido

Un calcetín que ya no uses (preferiblemente blanco)

Un trozo de tela con pelo sintético blanco

Un gorro de punto

Un pompón

Una bola de porexpan (u otro pompón)

Paso a paso para crear tu elfo navideño

1. Retira el tapón del bote de detergente y colócalo del revés.

2. Cubre el bote con el calcetín, estirándolo bien para que quede lo más ajustado posible.

3. Dale la vuelta al bote y aplica pegamento líquido en los laterales, justo unos centímetros por debajo de la rosca del tapón.

4. Corta la tela de pelo sintético y colócala alrededor del bote, pegándola sobre las zonas con adhesivo para que quede bien fijada.

5. Pon el gorro de punto en la parte superior y hazle un pequeño dobladillo, igual que si te lo pusieras tú.

6. Pega el pompón en la punta del gorro.

7. Añade la nariz, pegando media bola (o la bola entera) de porexpan en el centro.

Resultado: un elfo nórdico adorable y reciclado

En menos de diez minutos tendrás un pequeño gnomo navideño perfecto para colocar en cualquier parte de tu hogar. Es decorativo, económico y, además, una forma estupenda de reciclar envases.

El vídeo ha encantado a los usuarios de Instagram, que no han tardado en aportar ideas extra. Una de las más comentadas es la de llenarlo de arena: "Si lo llenas de arena, sirve para sujetar las puertas. Está muy bonito para Navidad", apuntaba una seguidora.

Un DIY sencillo, bonito y viral que demuestra que, con un poco de imaginación, la Navidad también puede decorarse a bajo coste.