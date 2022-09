Horas de sueño: se recuperan, ¿sí o no?

¿Eres de las que se pasa la noche en vela haciendo una maratón de series? ¿Te mantienes despierta toda la noche a base de café para poder estudiar los exámenes? O, tal vez, eres de las que está 3 días enteros de festival dándolo todo y sin pegar ojo.

Sea cual sea tu caso, quizás pienses que estas horas de sueño las recuperas en cualquier momento, con una siesta tonta o el fin de semana. Esto es así porque hemos normalizado el hecho de ir compensando el tiempo de descanso entre un día y otro; si no podemos dormir mucho hoy, ya lo haremos mañana. De esta forma, nuestro cuerpo se va a recuperar como si nada hubiera pasado.

Ahora bien, ¿es esta una creencia corroborada científicamente? Un estudio, cuyos resultados se han publicado en la revista Trends in Neurosciences, da respuesta a la gran cuestión. ¿Recuperamos las horas de sueño? Lo vemos a continuación.

¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando no dormimos suficiente?

En medio de la vorágine de la rutina y con la voluntad de querer llegar a todo, lo primero que sacrificamos son las horas de sueño. A veces, alargar los días por la noche o levantándonos muy temprano es la única fórmula que encontramos para poder conciliar la vida familiar, laboral, personal y social.

Sin embargo, está idea tan extendida está un tanto disociada. Si nuestro cuerpo y mente no descansan lo suficiente, no podremos abordar las responsabilidades que tenemos en todas las esferas de nuestra vida en plenas capacidades. Para dar pruebas de ello, el estudio de Trends in Neurosciences detalla que es lo que experimenta nuestro cerebro cuando no descansa lo suficiente.

Uno de los efectos más inmediatos es la pérdida de la vigilancia y de la memoria esporádica. Es decir, un cerebro cansado no es capaz de percibir su entorno de una manera tan objetiva como lo haría en un estado de pleno rendimiento.

El punto clave aquí es que, aunque durante las próximas noches tengamos un sueño reparador, los déficits no se recuperan. A pesar de que nuestra percepción es que estemos menos cansados. Este síntoma sería el efecto más inmediato y más visible a corto plazo. Pero, ¿el cerebro acumula el déficit a largo plazo? ¿Cuáles son las consecuencias?

Daños irreparables

Ahora vienen los datos alarmantes. Según el estudio de Trends in Neurosciences, una privación del sueño a largo plazo causa daños cerebrales irreversibles y duraderos.

Por el momento, no se puede comprobar el grado del daño cerebral que puede ocasionar. Pero, a través de experimentos con animales, han podido identificar que sí que existen evidencias de que la privación del sueño a largo plazo está relacionada con el daño físico cognitivo.

Algunos ratones usados para el fin de la investigación presentaban inflamación cerebral y daño neuronal. Estas lesiones permanecían hasta un año después de haber sido sometidos a privación del sueño durante pocos días. En el caso de los humanos, los investigadores estiman que una semana de pérdida de sueño puede ser suficiente para causar daños en el cerebro.

Así que, nada de siestas milagrosas o fines de semana enteros en la cama. Respeta tus horas de sueño cada día.