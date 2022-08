¿Tu sueño es de calidad? Con esta prueba saldrás de dudas

Los adultos debemos dormir unas 8 horas, pero entre los horarios de comidas y cenas de nuestra cultura, lo enganchados que estemos a la serie de moda, la última consulta a las redes sociales y el repaso de las tareas que debemos hacer al día siguiente -fuera y dentro de casa, ¡viva esa carga mental!-, muchas de nosotras no lo conseguimos.

No es de extrañar que a media mañana comencemos un campeonato de bostezos, nos sintamos alicaídas e intentemos coger fuerzas con una buena taza de café.

No obstante, a veces no entendemos el porqué de esta falta de energía, pues consideramos que la noche anterior hemos dormido más de lo normal y, por consiguiente, deberíamos estar menos cansadas. La respuesta es bien sencilla: no descansamos suficientemente bien.

Sueño de calidad

¿Cómo podemos saber si nuestro sueño es tan reparador como necesitaríamos? Pues según el doctor Nathaniel Kleitman, el científico que se considera el padre de la investigación sobre el sueño, hay un test muy sencillo que podemos hacer cualquiera desde nuestra casa.

El profesor de la universidad de Chicago creó el Sleep Onset Latency Test, una prueba que ayuda a medir la duración del período de latencia antes del inicio del sueño y que un estudio de la Fundación del sueño en Estados Unidos se ha dedicado a popularizar.

¿En qué consiste la prueba?

Si quieres saber cuánto tiempo tardas en conciliar el sueño y cuán reparador es este, solo tienes que hacer un test muy simple.

La prueba consiste en irte a dormir la siesta a una habitación oscura y en silencio. Acostarte en el borde de la cama con un cronómetro en una mano y una cuchara en la otra. La guinda del experimento es colocar un recipiente metálico en el suelo para que cuando entres en un sopor profundo y tu cuerpo pierda el tono muscular, sueltes de manera inconsciente la cuchara y caiga en el envase metálico. El ruido que hará la cuchara al chocar, te despertará y será entonces cuando debes parar el cronómetro -encendido al acostarte-.

El tiempo que se refleje en el temporizador es el que te dará la pista para analizar los resultados de la prueba.

Si es inferior a 5 minutos , no estás descansando lo suficiente.

, no estás descansando lo suficiente. Si el tiempo transcurrido está entre los 5 y los 10 minutos , tienes falta de sueño, pero no es tan grave como en el primer caso.

, tienes falta de sueño, pero no es tan grave como en el primer caso. Si la marca del cronómetro es superior a los 15 minutos, ¡estás de enhorabuena! Tu sueño es reparador.

Qué hacer con los resultados del test

Esta prueba es tan sencilla que puedes repetirla en días consecutivos para asegurarte de su éxito. Si el resultado se repite y llegas a la conclusión de que la falta de sueño es habitual en tu momento vital, lo más aconsejable es que acudas a tu médico de confianza para que evalúe tu caso y te recomiende un tratamiento que se adecúe a tu estilo de vida.

Recuerda que un buen descanso es fundamental para gozar de una buena salud física y mental.