¿Dormir en el suelo cuando hace calor es sano?

Este verano estamos pasando varias jornadas con un calor intenso, tanto de día como de noche. Las recomendaciones son las de siempre: evitar pasear durante las horas de más sol e hidratarse con agua continuamente (aunque no se tenga sed, sobre todo personas mayores y niños).

Por la noche también estamos alcanzando temperaturas muy altas que nos impiden conciliar el sueño con normalidad. Una de las soluciones a la que recurren muchas personas es dormir en el suelo. Lo notan más fresquito y consiguen dormir mejor. Pero, ¿es saludable esta práctica? ¿Afecta de alguna manera negativa a los huesos y músculos?

En NovaMás hemos contactado con Cinta Mestre, fisioterapeuta y licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (@ebrefisio en Instagram). Ella nos ha resuelto estas dudas.

¿Dormir en el suelo puede provocar alguna lesión en músculos y articulaciones?

Al contrario de lo que alguien pueda creer en un primer momento, dormir en el suelo no afecta "de ninguna manera" a músculos y articulaciones. Cinta Mestre nos cuenta que "no se pueden producir lesiones por dormir en el suelo, no es nocivo ni perjudicial, no por dormir en el suelo nos lesionaremos más". Eso sí, hay que tener en cuenta que es una superficie más rígida y más dura y que, por lo tanto, es más incómoda.

Dormir donde cada persona esté más cómoda

Mestre nos recuerda que el objetivo principal de dormir es reparar, descansar y "restituir los tejidos que se han podido dañar durante el día, reparar el cuerpo humano" y que "es necesario descansar para afrontar el día siguiente". Si una persona descansa mejor en el suelo porque tiene calor y lo nota más fresco, adelante, "lo más aconsejable y recomendable es dormir donde uno se sienta más cómodo", incide la fisioterapeuta.

Incluso si alguien tiene algún tipo de lesión y le es más práctico no dormir en la cama porque las molestias no las siente tanto, puede dormir también en el suelo. Ahora bien, como todo, depende de la lesión. Mestre recalca que "no es contraproducente [dormir en el suelo] a no ser que tenga una lesión particular que le pueda perjudicar". Por eso, antes de intentarlo, lo mejor es consultarlo con tu médico, quien te guiará y te dará las pautas oportunas para tu caso.

Ponerse en marcha tras dormir en el suelo

Como es evidente, y tal y como hemos comentado anteriormente, el suelo es muy duro y rígido. No estamos acostumbrados a dormir en esta superficie y el cuerpo lo puede notar al día siguiente cuando nos despertemos. Si nos levantamos más incómodos que de costumbre, "nos levantamos cinco minutos antes y estiramos", recomienda la fisioterapeuta. Hay que hacer una serie de estiramientos para "poner en marcha el cuerpo humano, las articulaciones y la musculatura", sobre todo, los hombros, la cadera, la espalda y las rodillas. “Estirar y movilizarnos para afrontar el nuevo día", concluye Mestre, ya sea en el trabajo, en la universidad o en las obligaciones de cada uno.

