¿Hay que perdonar una infidelidad?

Uno de los momentos más difíciles de una relación es cuando se descubre una infidelidad. ¿Cómo se reacciona ante esta situación? ¿Se debe perdonar? Si la relación se rompe, ¿qué hay que hacer para seguir y curar la herida?

La psicóloga de pareja Elisabet Aulet (@elisabetaulet_psicologa en Instagram) nos responde a estas preguntas y nos da las claves para afrontar una infidelidad.

¿Se debe perdonar una infidelidad?

Es una de las preguntas más frecuentes sobre este tema. "Depende de cada relación, cada persona y el pacto al que se ha llegado, porque cada pareja decide y define los límites de su relación", nos cuenta la psicóloga. No tiene que ser un tema tabú y hay que hablarlo, porque será útil para saber cómo gestionarlo si acaba ocurriendo.

Muchas veces tratamos de imaginar si perdonaríamos, o no, una infidelidad. Pero la realidad es que no se sabe de veras hasta que no nos encontramos en esa situación. Aulet cuenta que en la consulta se ha encontrado casos de gente que decía que no perdonaría una infidelidad y lo ha acabado haciendo, y al revés, que finalmente no la han perdonado porque "es una herida muy grande".

Tanto el hecho de perdonar o no perdonar "nos aporta la reparación de la dignidad, de la herida" y "nos da confianza". Ahora bien, a veces el perdón va relacionado con el rencor y eso lleva a construir "una coraza" y hace que la persona se "vuelva dura, más que fuerte".

Cómo superar el bache si se decide continuar con la relación

En este caso, Aulet se reafirma en la idea de hablar del tema. Lo que no se puede hacer es no tratarlo, pedir perdón "y ya está", ya que esto no ayudará a reparar la herida.

Además, es muy posible que la persona engañada entre en bucle y esté "dándole a la cabeza de por qué ha pasado". Tiene que empezar un trabajo "para reparar la autoestima" y "poner límite a la obsesión". Debe dejar atrás preguntas como: ¿qué pasó?, ¿dónde pasó?, ¿cómo pasó?

La psicóloga explica que quien ha causado el daño debe asumir la culpa, el dolor y la vergüenza. Si lo hace, ayudará a encauzar un buen proceso de sanación.

Una segunda fase es hablar de cómo está la relación, qué pudo suceder para que ocurriera la infidelidad y de cómo se siente cada miembro de la pareja. Aquí entra también un trabajo en la comunicación, en la intimidad, en la resolución de conflictos y en la esfera afectivosexual.

¿Cómo afrontar la ruptura?

Según Aulet, la ruptura por una infidelidad es "muy dura", ya que aparecen el sentimiento de haber sido sustituido por otra persona y la desesperanza.

"Lo importante es aceptar el duelo. Cuanto más lo frenamos, más sufrimos". Una vez aceptado, será de ayuda para encajar los cambios y "afrontar unas tareas psicológicas".

Consecuencias psicológicas y cómo afecta a la hora de iniciar nuevas relaciones

Quien la comete, puede tener el sentimiento de ser "el ogro o el malo", de haber roto un pacto importante, y aparecen la culpa y la vergüenza.

La persona que ha sido engañada siente una herida en la identidad que se puede traducir en ansiedad y en no saber manejar los cambios. Por eso es fundamental pedir ayuda. También se ve dañada la confianza y esto afecta cuando esta persona quiere empezar una nueva relación. "Es muy común que aparezcan dificultades para abrir el corazón de nuevo", comenta Aulet.

En un primer momento, decir "no me voy a enamorar otra vez, nunca más me va a pasar" es natural, pero la psicóloga advierte que "después pasa factura". El trabajo del duelo tiene que ir relacionado con prepararse para nuevas relaciones sentimentales "para que no se conviertan en celos y control".

Más allá de las infidelidades ¿Por qué resulta difícil el perdón en algunas personas?

Elisabet Aulet explica que "perdonar implica asumir el daño que he causado al otro y asumir esa parte de mí que no me gusta ver porque no la controlo, no está socialmente aceptada, porque no me gusta haber actuado así". Y destaca la dificultad de que el perdón sea real. Si lo es, "es muy reparador, muestra madurez y seguridad personal".

