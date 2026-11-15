Los hábitos que debes cambiar a partir de los 40 años para afrontar mejor la menopausia

Cuidar de la salud es importante en cualquier etapa de la vida, pero en las mujeres es crucial poner el foco en la menopausia para que los cambios principales que comporta no lleguen a afectar tanto al día a día. Para ello, es vital documentarse bien a partir de los 40 años, tal como recomiendan desde la Clínica Máxima. "Muchas mujeres comienzan a experimentar síntomas de la transición menopáusica aproximadamente diez años antes de la última menstruación", señala la Dra. Luciana Bergamaschi, ginecóloga especialista en menopausia, terapia hormonal y ginecología regenerativa.

A partir de esa edad, debemos comenzar a prepararnos conociendo a fondo el proceso, entendiendo bien qué comporta el cese definitivo de la menstruación, identificando los posibles síntomas que se pueden experimentar y sabiendo cuándo es necesario consultar a un especialista. "Lo ideal es no esperar a tener síntomas para empezar a informarnos. La información siempre es poder", subraya la doctora.

Consulta de ginecología | Freepik

¿Qué aspectos de la salud conviene controlar mucho antes de la menopausia?

"Hay aspectos a los que considero especialmente importante prestar atención cuanto antes", señala la Dra. Bergamaschi. Entre ellos están corregir los malos hábitos que puedan afectar al sueño, mantener un peso saludable y realizar actividad física. "Es fundamental empezar a trabajar estos aspectos lo antes posible para que, cuando lleguemos a la transición menopáusica, sean hábitos que ya tengamos incorporados", añade.

La ginecóloga aconseja también llevar al día los controles de salud y la detección precoz del cáncer, especialmente el de cuello de útero y el de mama, siguiendo las recomendaciones correspondientes a cada edad: "La prevención del cáncer de cuello de útero comienza mucho antes, mientras que, en el caso del cáncer de mama, si no existen antecedentes importantes, los 40 años son una edad a partir de la cual merece la pena prestar atención a su diagnóstico temprano".

Por último, también destaca la prevención de las enfermedades cardiovasculares desde edades tempranas, especialmente si existen factores de riesgo, como antecedentes familiares.

Revisión ginecológica | Freepik

Primeros síntomas

Una vez tenemos claro cómo cuidar de la salud para una buena entrada en la menopausia, hace falta entender las señales del cuerpo de que esta se acerca. "Generalmente, los primeros síntomas de la transición menopáusica están relacionados con alteraciones del ciclo menstrual. Suelen aparecer ciclos más cortos y reglas más abundantes, que pueden ser una de las primeras señales", indica la experta.

Asimismo, debido a las alteraciones metabólicas, se pueden detectar "variaciones del peso corporal o cambios en la distribución de la grasa, especialmente una mayor acumulación a nivel abdominal", añade la especialista.

Por último, la intensificación del síndrome premenstrual —como más tensión mamaria, mayores cambios de humor, alteraciones del sueño o más antojos de determinados alimentos cuando se acerca el periodo— puede estar alertando de la transición menopáusica o perimenopausia.

Mujer tocándose los pechos | iStock

Mitos y errores más frecuentes entre las mujeres jóvenes

A pesar de la importancia de anticiparse, la Dra. Bergamaschi advierte de que todavía persisten falsas creencias entre las pacientes más jóvenes. Uno de los principales mitos es pensar que aún es demasiado pronto y que esta etapa no va con ellas: "Muchas mujeres alrededor de los 40 años creen que todavía no están experimentando ningún cambio. Es cierto que puede haber mujeres de esa edad que no presenten síntomas, pero también es habitual encontrar cambios hormonales, ya sea a través de las analíticas o de los propios síntomas, aunque en ocasiones sean sutiles".

El otro gran error habitual es esperar a encontrarse mal para actuar e introducir mejoras en la rutina diaria. Tal como insiste la especialista, trabajar con antelación pilares como la actividad física, la alimentación y la regularización del sueño resulta decisivo, pues son precisamente algunos de los factores que más se alteran en las fases avanzadas de la transición menopáusica. "Está demostrado que cuanto mejor preparadas lleguemos a esta etapa, los síntomas pueden ser más leves y manejables", concluye.