Así es Sunday Rose, la hija de Nicole Kidman y Keith Urban que triunfa como modelo a sus 18 años

La belleza de Nicole Kidman es admirada mundialmente y su hija, Sunday Rose, parece haber heredado gran parte de ella. La joven de 18 años, fruto del matrimonio de la actriz con Keith Urban (de quien la intérprete se separó hace cerca de un año), ha decidido dedicarse al modelaje y a su temprana edad ya se le han abierto muchas puertas.

Debutó en octubre de 2024 en la Semana de la Moda de París, abriendo el desfile de Miu Miu, y desde entonces se la ha visto desfilando en otras de las principales capitales de la moda, como Nueva York o Milán. Asimismo, ha recibido contratos con grandes marcas de lujo —como Dior, Calvin Klein y Omega— y, hace un mes, fue portada de Vogue Alemania.

Sunday Rose, hija de Nicole Kidman, en la Met Gala | Gtres

En la entrevista con la revista alemana, la hija de la actriz de 'Moulin Rouge', que actualmente se encuentra en su último año de instituto, explicó que tuvo claro que quería trabajar como modelo a los 14 años, pero que su madre le pidió que se centrara en sus estudios y que esperara a cumplir los 16 para empezar a perseguir su sueño.

"Soy muy consciente de que se me presentan oportunidades que no todos pueden tener, y estoy realmente agradecida de poder aprovecharlas. Por eso, cuando estoy en el trabajo, me aseguro de dar siempre lo mejor de mí, nunca llego con una actitud negativa, por muy cansada o con jet lag que esté, y trato a todos con respeto", explicó a Vogue.

Nicole Kidman y su hija Sunday Rose | Gtres

Su futuro en el cine

Hija de una de las actrices más famosas del mundo y de un reconocido cantante, compositor y guitarrista de música country, Sunday Rose claramente ha recibido influencia artística desde que nació. Es por eso que, de cara al futuro, quiere aparcar su carrera en el modelaje para centrarse en el mundo del cine, en concreto, en la dirección. "Siempre me ha fascinado", aseguró.

De muy pequeña iba a visitar a su madre a los sets de rodaje y quedó maravillada con el monitor de previsualización, lo que generó en ella esa semilla de lo que actualmente es su aspiración profesional. Sueña con que, en 10 años, pueda verse teniendo una vida como cineasta en París.

Nicole Kidman y su hija Sunday Rose | Gtres

Una vida feliz en Nashville

La residencia familiar en la que se ha criado junto a sus padres y su hermana Faith está en Nashville, una localidad en Tennessee no tan masificada como otras ciudades estadounidenses y un lugar al que siempre quiere regresar: "Siempre me siento como en casa y conozco a casi todo el mundo". Allí tiene una vida normal: va al colegio, hace los deberes, practica hot yoga, toca el piano y tiene vida social con sus amigos.