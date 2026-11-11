Día del soltero: cómo organizar la cesta de la compra para una sola persona sin desperdiciar comida ni presupuesto

El Día del Soltero, que se celebra cada 11 de noviembre, es la excusa perfecta para reivindicar la independencia y el amor propio. No obstante, esa autonomía se topa a menudo con retos muy cotidianos, como la planificación del menú semanal y la cesta de la compra. Enfrascarse en los pasillos del supermercado cuando se vive solo suele derivar en dos escenarios habituales: acabar comiendo lo mismo durante tres días seguidos o ver cómo los productos frescos se deterioran en la nevera antes de tiempo.

Diseñar una cesta de la compra pensada por y para una sola persona requiere estrategia, planificación y romper con la inercia del formato familiar.

Una mujer en el supermercado | Freepik

Planificación previa

La improvisación es el gran enemigo del ahorro en los hogares de un solo miembro. Acudir al supermercado sin una lista cerrada provoca compras impulsivas de productos perecederos que difícilmente se consumirán a tiempo.

Para evitarlo, conviene diseñar un menú semanal aproximado basado en la técnica del batch cooking. Preparar bases neutras durante el fin de semana —como legumbres cocidas, arroz integral, verduras asadas o proteínas a la plancha— permite combinar diferentes ingredientes a lo largo de los días sin dedicar horas a la cocina ni comprar género de más.

Batch cooking | Freepik

La importancia de elegir bien el formato y el supermercado

Uno de los mayores obstáculos para quien vive solo es el envasado estándar de las grandes superficies. Los paquetes de gran tamaño resultan más económicos por kilo, pero dejan de ser rentables si la mitad del producto termina en la basura.

Una gran alternativa es comprar al corte y al peso: acudir a la frutería, carnicería o pescadería de barrio permite adquirir las cantidades exactas que se van a consumir. Comprar dos filetes, un trozo concreto de queso o tres piezas de fruta evita el desperdicio que generan las bandejas plastificadas.

Asimismo, conviene prestar atención a los formatos individuales. Por más prácticos que parezcan, suelen encarecer notablemente el coste final de la cesta. La alternativa más eficiente es comprar formatos medianos y dividir el contenido en raciones individuales nada más llegar a casa.

Envases de plástico | iStock

El congelador y la despensa, los mejores aliados

Saber conservar los alimentos marca la diferencia entre una compra rentable y una deficiente. El congelador debe entenderse como una extensión de la despensa y no como un cajón de olvidados.

Las verduras de hoja verde, como las espinacas o las acelgas, se pueden congelar —tras lavarlas y escaldarlas unos segundos en agua hirviendo— o comprarlas directamente congeladas para utilizarlas en las dosis necesarias. Ocurre lo mismo con las proteínas: fraccionar la carne o el pescado en bolsas de congelación individuales con su correspondiente fecha permite disponer de variedad sin riesgo de deterioro.

Por su parte, los alimentos no perecederos de larga duración —como conservas de pescado, legumbres en bote, frutos secos o cereales— deben ser el fondo de armario imprescindible para solucionar cenas rápidas sin recurrir a la comida a domicilio.