Carlos, hijo de Bertín Osborne y Fabiola Martínez, da su primera entrevista: así es su relación con su padre

Carlos Ortiz Martínez, el hijo pequeño de Bertín Osborne y Fabiola Martínez, cumple 18 años el próximo 20 de noviembre. Y a las puertas de su mayoría de edad, el joven ha concedido su primera entrevista a ¡HOLA! junto a su madre.

Según explica la revista, Carlos, por ahora, no tiene ninguna intención de seguir los pasos de sus padres y ser un personaje mediático; acaba de comenzar a estudiar la carrera de Marketing en la universidad y está centrado en esta nueva etapa, aun superando haber terminado el bachillerato hace unos meses.

Dada su belleza y planta, se le pregunta si no le gustaría probar a ser modelo, como su madre, y viajar por el mundo. Algo que por ahora descarta. "Yo me veo más viajando, solo viajando", contesta, asegurando que le encanta España y que cree que será su lugar de residencia en el futuro, aunque no descarta dentro de un tiempo volar del nido y probar a irse fuera. "Todavía tengo mucho tiempo por delante para hacerlo", añade.

Una vida normal a pesar de ser un Osborne

A pesar de apellidarse Ortiz, Carlos ha tenido que soportar el peso de la exposición de la vida privada de sus padres, llegando a tener que confrontarse con una persona que tenía autoridad en su antiguo colegio. "¿Qué hacía aquella mujer sacándome de clase, cuando yo tenía 12 o 14 años, para contarme sus opiniones sobre lo que pasaba en mi casa? Es que hay cada personaje por la vida… Hasta que llegó un momento en el que tuve que pararle los pies de manera bastante brusca", explica.

"Y entonces me dijo que era un maleducado. ¿Maleducado mi hijo? Pues me parece mucho más grave la actitud de una persona adulta que utiliza su posición para hacer comentarios de ese tipo a un niño", añade Fabiola sobre el incidente.

Afortunadamente, con los chicos y chicas de su edad todo es distinto: "Jamás he tenido ningún problema. Ni siquiera comentarios sobre temas que afecten a mi familia por lo que se publica en los medios. Siempre me han tratado con total normalidad".

Comparte aficiones con su padre

Carlos asegura que la relación con su padre es muy cercana, "una relación normal de padre e hijo". El joven habla mucho por teléfono con él y siempre intentan verse, tanto cuando Bertín viaja a Madrid como cuando el joven va a Sevilla. Es allí, en Andalucía, donde aprovechan para compartir aficiones, como el pádel, deporte en el que el hijo tiene como objetivo ganar algún día a su padre, al igual que lo quiere conseguir jugando al mus.

Aparte de compartir los mismos gustos en cuanto a hobbies, también son dos gotas de agua "en la forma de hablar o de interactuar con la gente". No tan parecidos en personalidad, asegura Carlos, aunque Fabiola señala que son idénticos en carisma y gracia: "El mundo de Sevilla le encanta. Eso también le viene de su padre. Se va con él y vuelve con el acento supermarcado, utilizando las mismas frases y expresiones de su padre. A mí me gusta que se nutra de todo eso. Y, perdona, que él nació en Triana. Lo lleva en la sangre. ¡Es trianero!", añade la modelo venezolana.

Su relación con sus hermanas

Preguntado por sus hermanas mayores, Carlos dice que se lleva muy bien, a pesar de que cada una tenga su vida. No obstante, explica que con sus sobrinos se relaciona como un primo, "así simplificamos toda la historia". Él, asegura, no es muy niñero: "Yo con los niños pequeños no conecto demasiado. Pero imagino que, cuando crezcan un poco más, todos podremos hacer piña y llevarnos superbién".

De hecho, aún no conoce a su hermano pequeño, David, fruto de la relación de Bertín Osborne y Gabriela Guillén, que nació el 31 de diciembre de 2023.

Con quien sí está muy unido es con su hermano mayor, Kike, que es lo mejor que le ha pasado en la vida, según señala la revista.

No está buscando el amor

Dada su juventud, Carlos aún no tiene el foco puesto en encontrar pareja. "No tengo ni tiempo ni ganas, sinceramente", asegura. "Me enamoraré cuando ya no tenga nada mejor que hacer", añade entre risas.

Por ahora, sus amigos son el verdadero amor de su vida actualmente: "Estoy con ellos, me lo paso superbién y disfruto muchísimo de esa etapa. Y luego ya se verá. Ya me centraré en el amor cuando me apetezca. No tengo ninguna prisa, ni mucho menos".

En estos momentos, su máxima ilusión cuando cumpla los 18 es tener coche y poder moverse por la capital libremente.