Rocío Crusset, su divertida y romántica felicitación a su marido Charlie Schein tras anunciar su embarazo

Cinco meses después de darse el 'sí quiero' con Charlie Schein en una boda íntima en Nueva York el pasado 30 de mayo, Rocío Crusset acaba de anunciar que está embarazada de su primer hijo. "Bebé gringo en camino" revelaba en Instagram este fin de semana junto a una imagen presumiendo de su incipiente barriguita con un vestido tipo túnica en color verde.

Su próxima paternidad no es el único motivo de celebración para la pareja, ya que coincidiendo con la confirmación de que Alberto Herrera y Blanca Llandres Parejo también están esperando su segundo hijo un año después de su boda -su primogénito, Marcos, nació el 7 de marzo-, el yerno de Carlos Herrera y Mariló Montero ha celebrado este miércoles 11 de noviembre su cumpleaños.

Una fecha muy especial que la pareja ha celebrado en Manhattan, donde residen, y en la que Rocío ha querido gritar a los cuatro vientos lo enamorada que está de su marido dedicándole una divertida y romántica felicitación en forma de tres fotografías de ambos con tres breves declaraciones de amor que ha compartido a través de sus stories en redes sociales.

Rocío Crusset junto a su marido el día de su boda | Instagram

En la primera, una preciosa instantánea en blanco y negro de ambos besándose el día de su boda, Rocío ha escrito simplemente "Happy birthday my love" ("Feliz cumpleaños miamor"; en la segunda, un divertido selfie en el que miran a cámara con una gran sonrisa, ha añadido, "you're the coolest" ("Eres el más cool"; y por último, con una imagen en la cubierta de un barco en alta mar en la que Charlie le da un cariñoso beso en la mejilla, ha bromeado con que, además de ser "el más sexy" y "el más divertido", "resulta que tienes el mejor pelo", haciendo referencia a la larga melena rubia ondulada que luce su chico.

Stories de Rocío felicitando a su marido | Instagram

Stories de Rocío felicitando a su marido | Instagram

Esta ha sido la última vez que el financiero ha soplado las velas antes de convertirse en padre, ya que aunque la modelo no ha revelado por el momento de cuánto está embarazada, si ya saben el sexo del bebé que esperan, o si su primer hijo nacerá en España, Mariló ha zanjado los rumores de que su hija se casó embarazada aclarando que a pesar de lo abultada que parece su barriguita en la imagen que eligió para compartir el gran momento personal que está viviendo a la espera de ser mamá, acaba de superar el primer trimestre de gestación, por lo que el nuevo miembro de la familia Herrera Montero podría nacer en mayo de 2027.