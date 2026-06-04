El sencillo truco del imán que ayuda a eliminar el polvo de los rincones más difíciles de casa

Hay rincones de casa que parecen imposibles de limpiar. Por mucho que se utilicen plumeros, aspiradoras o paños, existen zonas difíciles donde el polvo termina acumulándose durante semanas sin que podamos llegar fácilmente hasta ellas.

Es lo que ocurre habitualmente con los radiadores, las rejillas de ventilación o algunas estructuras metálicas presentes en el hogar. Precisamente para este tipo de superficies existe un sencillo truco que es muy fácil.

Limpiar un ventilador | iStock

La clave está en utilizar un imán potente acompañado de un paño de microfibra ligeramente humedecido. El procedimiento es muy simple: basta con envolver el imán con el paño y deslizarlo sobre la superficie metálica que queremos limpiar.

Gracias a la fuerza magnética, el imán puede desplazarse fácilmente por ranuras y espacios estrechos a los que normalmente resulta complicado acceder. Mientras se mueve, el paño atrapa el polvo acumulado y la suciedad que se esconde en estos rincones difíciles.

Además de ser una solución práctica, este método permite realizar la limpieza de forma rápida y sin necesidad de desmontar elementos del hogar o utilizar herramientas más complejas.

Imanes | NovaMás

Los expertos recuerdan que el polvo acumulado no solo afecta a la estética de la vivienda, sino que también puede influir en la calidad del aire, por lo que conviene prestar atención a estas zonas que suelen pasar desapercibidas durante las tareas de limpieza habituales.

Con un simple imán, un paño de microfibra y apenas unos minutos, es posible mantener mucho más limpios algunos de los espacios más complicados de la casa, convirtiendo una tarea tediosa en algo mucho más sencillo y eficaz.