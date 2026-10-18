Día Mundial de la Menopausia: los testimonios más sinceros de Naomi Watts, Halle Berry o Belén Rueda

Cada 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Menopausia, una jornada instaurada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto a la Sociedad Internacional de la Menopausia (SIM) en el año 2000. Su objetivo fundamental es eliminar los estigmas sociales, fomentar la prevención y concienciar sobre la importancia del cuidado de la salud femenina durante este periodo de transición.

Más de dos décadas después de su puesta en marcha, aún son muchas las mujeres reacias a hablar libremente sobre este proceso fisiológico. Sin embargo, cada vez es mayor el número de rostros conocidos que deciden romper el silencio y aprovechar su proyección pública para dar visibilidad a todas las transformaciones que conlleva esta etapa, ayudando a que muchas otras se sientan acompañadas y comprendidas.

Naomi Watts

Naomi Watts, de 58 años, ha hablado en más de una ocasión de cómo tuvo que enfrentarse a la menopausia prematura. En una entrevista con Elle Spain, la actriz aseguró que "no estaba preparada para ello" y que fue un proceso "aterrador y solitario". Se enteró de que estaba a punto de experimentar amenorrea cuando estaba planteándose tener hijos, un golpe duro para ella que veía su deseo de ser madre peligrar. Afortunadamente, tuvo dos, a los 39 y 40 años, pero después del segundo parto llegó la menopausia con síntomas "muy extremos", según su propio relato.

Esta experiencia la llevó a fundar Stripes, una marca de belleza y bienestar enfocada en las mujeres con menopausia. Busca informar, romper tabúes y, sobre todo, acompañar a las mujeres en la madurez.

Naomi Watts | Gtres

Heidi Klum

Heidi Klum, de 53 años, ha estado lidiando con los efectos de la menopausia durante el último año y una de sus peores pesadillas no han sido tanto los sofocos o las alteraciones del sueño, sino el juicio externo de su físico. Llegaron a decir que estaba embarazada debido a los cambios que había experimentado su cuerpo; no obstante, ella decidió no esconderse y aclarar que "solo estaba un poco más gorda" debido a la menopausia, rompiendo así el estigma de las transformaciones físicas que comporta la disminución de los niveles de estrógeno.

Heidi Klum | Gtres

Halle Berry

Halle Berry, de 60 años, desveló a OK! Magazine que en la industria del cine hay mujeres que esconden tener la menopausia por miedo a perder su trabajo. Este ha sido uno de los muchos detonantes que le han llevado a informarse bien y a crear una plataforma de salud centrada en la menopausia. En ella hay un espacio donde hablar sobre las dificultades de esta etapa de la vida sin vergüenza e incluso hay consejos para mujeres jóvenes, para que puedan llegar a la menopausia con la mejor preparación y siendo "la mejor versión de sí mismas".

Halle Berry | Gtres

Tania Llasera

Tania Llasera, de 47 años, ha hablado abiertamente de la perimenopausia, una etapa de transición antes de la menopausia que puede venir acompañada de varios síntomas como las digestiones pesadas, el estreñimiento, la acumulación de grasa en distintas zonas y la sensación constante de agotamiento.

Ella ha estado compartiendo en redes y en varias entrevistas los cambios sentidos en su propio cuerpo y las formas en las que les ha puesto remedio. En sus propias palabras, ha llegado a "tomar el control" de la situación para, más allá de unos kilos de más o de menos, cuidar su salud y ser feliz.

Tania Llasera | Gtres

Belén Rueda

Belén Rueda, de 61 años, tampoco hace reparos en hablar abiertamente de la menopausia. En una entrevista con Womens Health, recordó lo importante que es para esa etapa de la vida hacer entrenamiento de fuerza. "Con la menopausia tienes más tendencia a la osteoporosis, se pierde mucha masa muscular", explicaba a la revista.

Levantar peso "sostiene la masa ósea y te mantiene funcional", recordaba la actriz, que también complementa sus entrenamientos con una buena alimentación y suplementos. Y no hace falta mencionar que salta a la vista lo bien que le ha ido mantener una buena rutina fitness.