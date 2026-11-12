¿Te gusta el estilo de la reina Letizia? Así puedes copiar sus looks con los básicos de tu armario

Todas tenemos en nuestro armario prendas que funcionan tan bien que apenas necesitan nada más. Un pantalón azul, una camisa blanca y unos buenos zapatos pueden ayudarnos a resolver muchos días en los que no sabemos qué ponernos. A pesar de que son artículos fáciles de encontrar en casa, seguramente no siempre les sacamos todo el partido que podríamos. La diferencia la van a marcar la forma de combinarlas y, sobre todo, los accesorios que elijamos.

En el estilo de la reina Letizia podemos encontrar muy buenos ejemplos de cómo vestir con prendas básicas sin que el resultado resulte aburrido o plano. En el estilismo que os enseño en el vídeo de hoy, la reina combina unos pantalones azul marino con una camisa blanca. Es una combinación sin estampados llamativos ni complicaciones. Sin embargo, la diferencia la marcan los detalles de las prendas, sus proporciones y los accesorios con los que están combinadas.

Reina Letizia | Gtres

Cómo recrear el look de la reina Letizia

En la versión que he escogido para recrear este look, mi punto de partida han sido unos pantalones similares a los de la reina, pero en un tejido de velour azul marino, manteniendo, eso sí, los botones dorados. Y una camisa blanca un poco más estructurada que la suya, a la que he decidido además subir las mangas. La diferencia entre el tejido del pantalón y el de la camisa aporta un contraste de texturas que hace más interesante el conjunto. Llevar las mangas recogidas también nos ayuda a conseguir el efecto que queremos: le resta formalidad y evita que la combinación sea demasiado seria. Son pequeñas decisiones, pero al final son importantes cuando trabajamos con prendas básicas.

Yo he querido completar mi propuesta con unos zapatos de ante beige en punta y de tacón bajito, y un bolso de piel marrón. El marrón me parece especialmente interesante junto al azul marino porque crea un contraste suave, menos evidente que el negro. Además, combinar materiales distintos, como el ante y la piel, aporta riqueza visual sin necesidad de añadir otros estampados o colores.

Un outfit versátil: úsalo en distintas ocasiones cambiando solo los complementos

Lo mejor es que esta misma base que he usado admite otras variaciones. Para un día más informal podemos sustituir los zapatos de tacón por unas bailarinas o unas deportivas blancas, cambiando también el bolso por uno más relajado, tipo shopper o cruzado. Sin embargo, si queremos adaptar el outfit a un plan de noche, podemos utilizar unos pendientes más grandes, un bolso más pequeño y elegante, y unos zapatos más altos o llamativos, cambiando por completo el registro.

Por todo esto, merece mucho la pena prestar atención a los complementos. A menudo pensamos que necesitamos ropa nueva para tener más opciones, cuando probablemente lo que necesitamos es probar más combinaciones con lo que ya tenemos en casa. Debemos tener siempre en cuenta que, por ejemplo, un mismo pantalón y una misma camisa pueden acompañarnos a la oficina, a una comida con amigos o a una cena formal, sin necesidad de cambiar estas prendas principales.

Tener buenos básicos no significa vestir siempre igual. Al contrario, son los que crean una buena base que nos va a permitir experimentar con más facilidad. Contar con unos accesorios bien elegidos puede ser mucho más útil que acumular ropa en nuestro armario.