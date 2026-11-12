Paula Echevarría confirma que las bailarinas siguen de moda: tres diseños para llevar esta temporada

Las bailarinas se han convertido en uno de los calzados protagonistas de las últimas temporadas. Cómodas, versátiles y con un sinfín de posibilidades, han conseguido hacerse un hueco en el armario de muchas mujeres y demostrar que son una alternativa perfecta a los tacones y otros zapatos más formales.

Lejos de ser un calzado exclusivo de los meses de buen tiempo, las bailarinas también tienen mucho que decir durante el otoño-invierno. Las nuevas propuestas llegan en diferentes tejidos, colores y acabados, lo que permite adaptarlas a todo tipo de estilismos y llevarlas incluso cuando bajan las temperaturas.

Entre sus grandes defensoras encontramos a Paula Echevarría. La actriz es una habitual de esta tendencia y, a través de sus redes sociales, nos ha ido mostrando diferentes modelos que forman parte de su colección particular.

Desde diseños más clásicos hasta opciones con detalles especiales, repasamos las bailarinas que tiene en su armario y que pueden servirnos de inspiración para encontrar nuestro próximo par favorito.

Paula Echevarría | Gtres

Estilo ballet

Uno de los últimos modelos que ha enseñado Paula Echevarría en sus redes sociales son unas bailarinas negras de inspiración ballet. Se caracterizan por su punta cuadrada, el escote fruncido y un cordón sobre el empeine que permite ajustarlas al pie. A diferencia de las bailarinas más tradicionales, este diseño recoge más el pie y recuerda a las zapatillas que utilizan las bailarinas de danza clásica.

Para combinarlas, la actriz ha apostado por un estilismo total black formado por unos pantalones anchos de tela que se estrechan en el tobillo, creando un efecto balloon, y una blazer estructurada. Un cinturón con detalles dorados marca la cintura, mientras que un sombrero, un bolso y unas gafas de sol ponen el broche final al conjunto.

Aunque Paula las ha incorporado a un look bastante sofisticado, lo cierto es que son un calzado que también funciona a la perfección con propuestas mucho más informales. Unos vaqueros, un jersey básico o incluso una falda son algunas de las prendas con las que podemos combinarlas. Su versatilidad permite adaptarlas a diferentes ocasiones sin renunciar a la comodidad.

Rafia con agujeros

Otro de los modelos que forman parte de la colección de Paula Echevarría son las bailarinas de rafia con agujeros, un diseño que se ha convertido en todo un clásico cuando llega el buen tiempo. En su caso, la actriz ha apostado por unas de color negro, aunque este tipo de calzado está disponible en una gran variedad de tonalidades para adaptarse a todos los gustos.

Para combinarlas, Paula ha elegido unos pantalones blancos de pinzas y corte estructurado, que contrasta con una chaqueta negra de cuero con solapas y cinturón. Un conjunto sencillo, pero con un punto moderno, al que añade un bolso negro y unas maxi gafas de sol para completar el estilismo.

Unas clásicas

No podían faltar en la colección de Paula Echevarría unas bailarinas clásicas, un diseño atemporal que nunca pasa de moda y que resulta muy fácil de combinar. En esta ocasión, la actriz ha elegido un modelo negro de punta redondeada, con un acabado sencillo y elegante y un pequeño lazo decorativo en la parte central del empeine.

Para completar el look, ha apostado por unos pantalones capri negros y una gabardina corta de color camel, creando un contraste de tonos muy favorecedor. Un estilismo de aire clean que termina con unas gafas de sol y un bolso negro a juego con las bailarinas.

Con estas tres propuestas, Paula Echevarría demuestra que las bailarinas tienen mucho que ofrecer y que pueden adaptarse a estilos y ocasiones muy diferentes. Desde los diseños más clásicos hasta los que incorporan detalles especiales, su colección puede servirnos de inspiración para encontrar nuestro modelo favorito y seguir esta tendencia también durante los meses de frío.