La factura de la luz puede subir este invierno: cinco cosas que deberías revisar para evitar pagar de más

Con la bajada de las temperaturas, hay un gasto doméstico que suele ganar protagonismo: la factura de la luz. Pasar más tiempo en casa, encender los radiadores o utilizar con mayor frecuencia los sistemas de calefacción puede hacer que el recibo aumente durante los próximos meses. Sin embargo, no siempre pagamos más únicamente porque consumimos más electricidad.

En ocasiones, el problema está en las condiciones que tenemos contratadas. Una potencia demasiado elevada, servicios que apenas utilizamos o descuentos que desaparecen sin que nos demos cuenta pueden hacer que acabemos pagando más de lo necesario.

Para evitarlo, contamos con los consejos de Javier López Sánchez, fundador de Megavatios y consultor energético, quien nos señala cinco aspectos que merece la pena comprobar antes de afrontar el invierno 2026-2027.

Hombre revisando la factura de la luz junto una bombilla y montones de monedas | Magnific

¿Estás pagando demasiado por la electricidad?

No todas las compañías cobran lo mismo por suministrar energía. Por eso, una de las primeras cosas que deberíamos hacer es comparar el precio del kilovatio hora (kWh) de nuestra tarifa con el de otras comercializadoras. Una diferencia aparentemente pequeña puede tener un impacto importante cuando el consumo aumenta durante el invierno.

También hay que fijarse en la potencia contratada, que se paga todos los meses independientemente de la electricidad que utilicemos. Según López Sánchez, las diferencias de precio entre compañías pueden llegar al 50% en estos dos conceptos.

Mujer en su casa con una lámpara encendida | Magnific

Cuidado con la potencia contratada

¿Alguna vez te has preguntado si realmente necesitas toda la potencia que pagas? Este concepto determina cuántos electrodomésticos podemos tener funcionando simultáneamente. Si tenemos contratada más de la que necesitamos, estaremos asumiendo un gasto fijo innecesario.

Para comprobarlo, podemos consultar cuál ha sido nuestra demanda máxima de potencia durante el último año. Algunas facturas incluyen este dato y, si no aparece, también es posible encontrarlo en el área de clientes de la distribuidora. Con esta información podremos valorar si nos interesa reducir la potencia.

Mujer revisando facturas | Magnific

No todas las tarifas funcionan igual

Elegir entre una tarifa fija o variable también puede influir en lo que pagamos a final de mes. Las primeras mantienen el precio de la energía durante el periodo acordado, mientras que las segundas están sujetas a las variaciones del mercado.

La tarifa regulada (PVPC), por su parte, también tiene precios variables. ¿Cuál interesa más? Depende de cada vivienda y de sus horarios de consumo. No es lo mismo concentrar el uso de los electrodomésticos durante el día que hacerlo por la noche o los fines de semana. Si buscamos evitar sorpresas en los meses de mayor gasto, el experto aconseja valorar las tarifas con un precio fijo por kWh.

Lámparas | Magnific

Comprueba si pagas servicios que no utilizas

La factura puede esconder otros gastos que pasan más desapercibidos. Hablamos de seguros, servicios de mantenimiento y coberturas adicionales que, en ocasiones, se incorporan al contrato sin que el consumidor recuerde haberlos solicitado.

Antes de mantenerlos, conviene comprobar qué incluyen y si realmente los necesitamos. Algunos pueden estar duplicando prestaciones que ya tenemos cubiertas con el seguro del hogar. Según el experto, estos extras pueden representar entre un 8% y un 10% más en el recibo.

Hombre revisando facturas | Magnific

Cuidado con los descuentos iniciales

Una oferta atractiva no siempre significa que vayamos a ahorrar a largo plazo. Algunas comercializadoras ofrecen descuentos durante los primeros meses que desaparecen cuando llega el momento de renovar el contrato. Esto puede provocar que el importe de la factura aumente entre un 10% y un 20%.

Por eso, antes de aceptar una promoción, debemos mirar más allá del precio inicial y comprobar cuánto pagaremos cuando termine, si existe permanencia y qué condiciones se aplicarán en la renovación.

Mujer revisando facturas | Magnific

Por último, el consultor energético recomienda tener especial cuidado con las llamadas comerciales inesperadas. Antes de facilitar nuestros datos o aceptar un cambio de compañía, debemos asegurarnos de conocer todas las condiciones del nuevo contrato. Una buena revisión ahora puede evitar más de un susto cuando llegue la factura de los meses más fríos.