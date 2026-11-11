Cristina Pedroche enseña cómo se hace los lavados nasales: el ritual ancestral con el que combate la congestión

Cristina Pedroche ha compartido en sus redes sociales uno de sus hábitos de autocuidado. En esta ocasión, la presentadora ha mostrado a sus seguidores el paso a paso de su rutina de lavados nasales basada en el jala neti, una tradicional técnica de limpieza procedente del yoga a la que recurre habitualmente para mantener sus vías respiratorias despejadas.

"Primero pongo a calentar el agua hasta que hierve al menos un minuto. Cuando ya está tibia, añado la sal sin aditivos ni yodo o uso unos sobres específicos que te venden en la farmacia. Bien removido, ya lo meto en mi Neti Pot", explica Pedroche mostrando su recipiente de color rosa con forma de pequeña tetera, diseñado específicamente para realizar irrigaciones nasales.

"Y de ahí, pues a mi nariz", continúa la comunicadora mostrando sin rodeos ni artificios el procedimiento real: inclina la cabeza hacia delante, ligeramente ladeada, introduce el extremo por una de las fosas nasales mientras respira suavemente por la boca y deja que el agua fluya. A continuación, se suena con cuidado y repite la misma operación en el lado contrario. "Cuando me noto un poco de congestión, lo hago tanto por la mañana como por la noche", asegura.

Una práctica con miles de años de antigüedad

El jala neti es una técnica originaria de la India con más de 3.000 años de historia. Según el manual de hatha yoga del siglo XVI Gheranda Samhita, mediante su práctica "se curan los desórdenes debidos a la flema y aumenta la visión interior".

Más allá de la tradición espiritual del yoga, la ciencia avala este hábito por su capacidad para higienizar la mucosa. El paso del agua salina arrastra bacterias, polvo, polen e impurezas presentes en el conducto nasal, previniendo y aliviando episodios de sinusitis, alergias estacionales y resfriados comunes.

Cómo hacerlo de forma segura

Aunque se trata de un remedio casero muy efectivo y accesible, los otorrinolaringólogos recuerdan la importancia de extremar la higiene durante el proceso para evitar posibles infecciones secundarias:

Utilizar siempre agua destilada, estéril o previamente hervida —como hace Cristina Pedroche— durante al menos un minuto. Jamás se debe emplear agua del grifo directamente sin tratar, ya que puede contener microorganismos nocivos para las mucosas.

—como hace Cristina Pedroche— durante al menos un minuto. Jamás se debe emplear agua del grifo directamente sin tratar, ya que puede contener microorganismos nocivos para las mucosas. Es fundamental no recurrir a la sal de cocina común , sino a sal marina pura sin yodo ni aditivos, o bien a sobres de solución salina preparados en farmacia para mantener el pH idóneo de la nariz.

, sino a sal marina pura sin yodo ni aditivos, o bien a sobres de solución salina preparados en farmacia para mantener el pH idóneo de la nariz. Tras su uso, el Neti Pot debe lavarse minuciosamente con agua caliente y secarse por completo al aire para impedir la proliferación de hongos o bacterias en su interior.

Y así, con este gesto sencillo y ancestral de autocuidado se pueden mantener las vías respiratorias despejadas en el día a día y, si se cree en ello, conseguir más sabiduría, calma y claridad mental. ¡Namasté!