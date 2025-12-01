Las estrellas del árbol de Navidad de Paz Padilla que puedes hacer tú mismo: la idea más fácil y barata

Comenzamos diciembre con ganas e ilusión por celebrar la Navidad. El próximo fin de semana llegan los primeros días festivos con el puente de la Purísima y muchas familias aprovecharán para montar el árbol. Aunque, para qué engañarnos, hay hogares donde el espíritu navideño ya lleva días encendido.

Si este año te apetece apostar por la decoración hecha a mano, una de las ideas más sencillas y resultonas son los adornos caseros que Paz Padilla mostró durante los últimos años. La actriz y presentadora es una auténtica enamorada de la Navidad y cada año deslumbra con sus decoraciones. Aunque su momento estrella llega con la cabalgata de Reyes —como ya os hemos enseñado en NovaMás—, también compartió cómo elabora a mano pequeños adornos para vestir el árbol.

Así hace las estrellas para el árbol Paz Padilla

Los adornos hechos a mano de Paz Padilla son fáciles, económicos y perfectos para hacer en familia. En este caso, utiliza limpiapipas (también llamados varillas o alambres de chenilla) para crear estrellas ligeras y brillantes.

Solo necesita los limpiapipas y un objeto cilíndrico como un subrayador grueso, una regla o cualquier rotulador robusto.

El proceso es sencillo: coloca dos limpiapipas uno al lado del otro y únelos por un extremo. Después, usa el rotulador como guía para ir doblando ambos alambres y formando pequeñas circunferencias consecutivas. Una vez que tengas una tira completa de aros, une los dos extremos, ajusta un poco la forma… ¡y ya tienes una estrella perfecta para colgar del árbol!

Limpiapipas | iStock

Otras ideas DIY para decorar el árbol esta Navidad

Si te apetece seguir con la temática handmade, hay un montón de alternativas igual de sencillas:

Bolas de lana enrollada

Solo necesitas bolas de porexpán y restos de lana. Enrolla la lana alrededor de la bola hasta cubrirla por completo y pega el extremo final. Son cálidas, suaves y muy fáciles de conseguir.

Bolas de porexpán envueltas de lana | iStock

Adornos con rodajas de naranja

Las naranjas deshidratadas siguen siendo tendencia. Puedes hornearlas a baja temperatura durante varias horas, hacerles un pequeño agujero y colgarlas con cuerda de yute. Aportan olor, color y un toque muy natural a la decoración.

Adornos con ramas y canela

Ata pequeñas ramas de canela a un ramillete de pino o eucalipto. Además de decorar, perfuman toda la casa.

Ramas de canela y naraja deshidratada | iStock

Estrellas y corazones de pasta de sal

Perfectas para hacer con niños. Mezcla harina, sal y agua, moldea con cortadores, deja secar y pinta al gusto. Duran años y son personalizadas.

Pintar decoraciones de Navidad | Freepik

Lazos de tela reciclada

Cualquier retal bonito sirve: terciopelo, cuadros, lino, muselina. Corta tiras, haz un lazo y cuélgalo directamente. No pesa, no se rompe y queda muy elegante.