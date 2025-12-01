La manera más barata y práctica de decorar la mesa esta Navidad

Con la llegada de las fiestas navideñas vuelven también las comidas familiares: esos encuentros con las personas más importantes en unas fechas que siempre invitan a reunirse alrededor de la mesa.

Suelen ser celebraciones cargadas de tradición, con recetas de toda la vida y decoraciones que se repiten año tras año. Por eso, en este artículo te proponemos una alternativa para darles un aire diferente: una manera original e interactiva de preparar la mesa que sorprenderá a todos los comensales sin perder la esencia festiva.

Para presentarla, contamos con la idea de Julia Velcheva, creadora de contenido especializada en cocina y perfumes, que nos ofrece una nueva mirada para renovar la puesta en escena navideña.

La idea

La propuesta de la influencer es divertida, didáctica y muy entretenida. En lugar del mantel navideño tradicional, Julia opta por cubrir la mesa con papel kraft y escribir directamente sobre él el nombre de cada plato a medida que los va sirviendo.

También incorpora el nombre de cada comensal, marca el lugar de los cubiertos y añade pequeños dibujos, detalles decorativos y un sinfín de flechas que guían la mirada. El resultado es una manera diferente, creativa y cercana de decorar la mesa de Navidad que, sin duda, conquistará a todos.

Mujer cortando papel kraft | Freepik

Qué necesitas

Para llevar a cabo esta sencilla manualidad que sorprenderá a todos tus invitados, solo necesitarás cuatro cosas:

Papel kraft, que servirá como mantel.

Una tijera para cortar el papel a la medida de la mesa.

Unos marcadores para dibujar en el papel.

Mucha imaginación, para aportar creatividad y originalidad al mantel.

Rotuladores | Freepik

Cómo hacerlo

La creadora de contenido explica que "si, al igual que yo, te encanta poner la mesa, invitar a amigos o simplemente reunir a toda la familia para cenar, te recomiendo probar esta idea".

No se trata de seguir unas instrucciones estrictas, sino de dejarse llevar. Basta con ir colocando los platos sobre la mesa y, con diferentes rotuladores, escribir qué es cada cosa. "La única limitación es la imaginación", apunta Julia.

Rollos de papel kraft | Freepik

El resultado es una decoración completamente personalizable, que tendrá un aspecto diferente en cada casa y en cada familia. Eso sí, todas compartirán algo en común: es una propuesta "estética, creativa, poco común y rápida", concluye la influencer.