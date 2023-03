Descubre el músculo que si está flojo, favorece la aparición de juanetes

Si no tenemos un conocimiento profundo, probablemente no sepamos identificar los distintos músculos que nos componen y menos destacar sus funciones. Aunque no lo creamos, todo está conectado y un músculo en baja forma puede llegar a propiciar la aparición de ciertas deformaciones óseas.

Gracias a la cuenta de Instagram de @biomecanicamartinez, hemos descubierto que existe un músculo que puede tener una gran influencia sobre los juanetes. ¿Has oído hablar alguna vez del músculo del glúteo medio?

La zona del glúteo se compone de tres músculos: el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. Precisamente, es el glúteo medio el protagonista de este artículo, un músculo que tiene un papel fundamental en la correcta posición de la pelvis y que si está débil puede darnos problemas.

Qué músculo es el glúteo medio

El glúteo medio se encuentra donde empieza la pierna, en la parte lateral, delante del glúteo mayor. Tiene una forma parecida a la de un abanico y nace en la cresta ilíaca, cubriendo por completo la fosa ilíaca. En dimensiones, es más reducido que el glúteo mayor y más grande que el glúteo menor.

Su papel es fundamental. Principalmente, actúa en la abducción de la cadera -separar la pierna de la línea media del cuerpo- y la estabilización de la pelvis. Por ello, es el encargado de controlar los movimientos que realizamos sobre la pelvis. Además, también influye en la rotación interna y la externa.

Un glúteo medio poco fortalecido puede tener serias implicaciones sobre nuestra salud, como por ejemplo, ser el causante del dolor de espalda en la zona lumbar y del dolor de rodilla, o incrementar las probabilidades de sufrir lesiones en la parte inferior del cuerpo.

Cómo influye el glúteo medio sobre los juanetes

Además de dolorosos, los juanetes -o hallux valgus- son muy molestos. Es una deformidad ósea que se produce en el dedo gordo del pie, justo en su articulación. Tiene lugar cuando el dedo gordo se inclina hacia el resto de dedos, por lo que la articulación de este dedo sobresale más de la cuenta generando el doloroso bulto. Llevar zapatos apretados, de una talla no adecuada o incluso por herencia son algunas de las causas de su aparición.

¿Y cómo se relaciona el glúteo medio con los juanetes? Como indica el vídeo, un glúteo medio débil puede traer consigo "errores biomecánicos" que pueden perjudicar al primer hueso metatarsiano -en el dedo gordo del pie- por lo que eso puede conllevar la aparición de juanetes. Según explican, esa debilidad favorecerá una mayor rotación interna de la cadera y de la tibia, además de "aumentar la tensión de la fascia con descenso del arco plantar y mayor presión al primer metatarsiano".

Ejercicios para fortalecer el glúteo medio

Para reducir la posible aparición de juanetes y otras patologías es importante saber cómo fortalecer correctamente los músculos del glúteo medio. Por ejemplo, puedes poner en práctica el ejemplo que propone la cuenta, poniéndote de pie y elevando lateralmente la pierna, a la vez que giras el pie.

También lo estaremos trabajando si realizamos planchas laterales, despegando la pelvis del suelo. Para las más introducidas en el deporte, resulta ideal realizar sentadillas a una sola pierna, un ejercicio bastante duro en el que la rodilla también se tonifica.