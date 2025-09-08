Descubre cómo vestir de verde podría afectar positivamente en tu estado de ánimo

El verde no solo es un color que aporta un toque especial a tus looks. Según ​el psicólogoOscar Castillero Mimenza, está estrechamente vinculado al nacimiento, la energía y la vida pues al estar asociado a la primavera, una estación que da lugar a la esperanza por nuevos comienzos, es símbolo de juventud, reinvención y frescura.

En el plano emocional, el verde transmite calma, equilibrio y serenidad, pero también está relacionado con el optimismo, la moralidad y la buena suerte. Por eso, rodearte de este color puede ayudarte a sentir positividad y tranquilidad.

Chica vestida de verde | Istock

En el ámbito de la moda, el verde ha ganado protagonismo por su versatilidad. Algunas tonalidades significan elegancia y sofisticación, mientras que otras aportan un toque más vivo para el día a día. Lo mejor es que es un color que se adapta a cualquier estilo y ocasión, rejuveneciendo y dando vida a tu looks.

Además, merece la pena mencionar a la icónica Green Lady de Brooklyn, Elizabeth Sweetheart. Una mujer de 82 años que se ha hecho mundialmente famosa por vestir de este color de los pies a la cabeza (hasta su casa y sus muebles están teñidos de verde).

Para ella, el verde es el color más positivo del mundo, y por eso, lleva usándolo por más de 20 años en todas sus pertenencias. Su vida monocromática es el claro ejemplo de que este color puede ser una fuente diaria de felicidad, y según dice, le hace sentir décadas más joven.

Arriesgar un poco de vez en cuando es divertido pues la ropa es una manera divertida de expresar quién eres. ¡Da un toque de vitalidad a tus outfits!