La boda de Ale Navarro: desde el vestido de la novia a los looks premamá de María Pombo y Bea Gimeno

Según adelantaba Bodas.net a principios de año, septiembre sería el mes con más enlaces de 2025. Y razón no les faltaba. El pasado sábado fue una auténtica maratón de bodas, entre ellas la de Ale Navarro (@alenavbas) y Carlos Fuente. La creadora de contenido reunió a la crème de la crème de las influencers en una celebración celebrada en la Basílica de San Martín de Mondoñedo, Foz (Lugo). Una boda marcada por la emoción, pero también por la moda: desde los looks de la novia hasta los estilismos de sus invitadas.

El vestido de novia con cambio de falda

Ale eligió a Marta Martí para diseñar su vestido, y el resultado no pudo ser más personal. Junto a la diseñadora seleccionó el patrón y cada tejido. El look final estaba compuesto por un corsé asimétrico artesanal, elaborado como un puzle a partir de distintos tejidos: plisados, encajes, detalles en rosa y bordados familiares antiguos.

Ale Navarro y su marido en su boda | Instagram

Para la ceremonia, combinó el corsé con una falda de muselina con vuelo y un velo casquete confeccionado también a partir de crochet de su familia. Más tarde, para el baile, cambió la falda por una midi transparente con volantes en organza, manteniendo el corsé como protagonista absoluto del look.

Ale Navarro y su marido en su boda | Instagram

En cuanto a los complementos, optó por los pendientes Piña de Leandra Studio, valorados en unos 17 mil euros, y un ramo de calas en tonos degradados rosa y amarillo pastel. Una elección sofisticada y original que seguro que marcará tendencia de cara a las bodas de 2026.

Ale Navarro en su boda | Instagram

Las invitadas más estilosas

Las invitadas tampoco defraudaron y convirtieron el enlace en un auténtico desfile. María Pombo acaparó miradas con un vestido rojo de Redondo Brand con frunces, escote asimétrico y abdomen semitransparente que dejaba ver con orgullo su embarazo.

En la misma línea premamá, Bea Gimeno sorprendió con un diseño de estampado animal, también de escote asimétrico y firmado por Marta Martí, la misma diseñadora del vestido de la novia.

La nota divertida la puso Marta Pombo, que eligió un colorido vestido con estampado de alas de mariposa de la firma británica Never Fully Dressed. María Fernández-Rubíes, en cambio, se mantuvo fiel a Redondo Brand con un vestido palabra de honor blanco con gran flor en tonos naranjas y escote drapeado, que completó con una capa a juego por el clima del norte. Muy distinta fue la elección de María García de Jaime, siempre fiel a su estilo más sobrio, con un vestido artesanal de Colima en cuadros naranjas, verdes y rosas.

Entre las más comentadas también estuvo Gabriela Toral, a quien los novios recibieron como "Gabriela Pombo" en el banquete. Su elección fue un favorecedor vestido amarillo con la espalda al aire y un chal tipo choker en el mismo tono vibrante, firmado por Lend the Label.