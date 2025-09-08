La limpieza de armario de Sofía Hamela a Leto: "Esto para el váter"

La generación Z ha encontrado en Sofía Hamela a una de sus creadoras de contenido favoritas. Con más de 240 mil seguidores en Instagram y 160 mil en TikTok, la influencer madrileña está marcando tendencia gracias a un estilo fresco, natural y cercano. Su propuesta se mueve entre el lifestyle, la moda y los viajes, siempre con una narrativa que conecta con un público joven y muy fiel.

Pero si algo caracteriza a Sofía es su capacidad para convertir lo cotidiano en entretenimiento. Y así lo ha vuelto a demostrar en uno de sus vídeos más recientes, donde recupera la serie de "limpieza de armarios" que ya participaron otros creadores como Óscar Font, Lucía De Luis o Anita Matamoros. Esta vez, la protagonista invitada fue Lorena Leto, más conocida en redes como Where is Leto.

Con 800 mil seguidores en Instagram y nada menos que 2,1 millones en TikTok, Leto es uno de los rostros más queridos en redes. Su camino comenzó bajo el apodo de "La de la Coleta", pero su espontaneidad y humor hicieron que, con el tiempo, se quedara en un simple "Leto". Una creadora capaz de transformar lo más trivial en un contenido que engancha.

Una limpieza de armario convertida en show

La dinámica era sencilla, Sofía ayudaría a Leto a vaciar su armario y a seleccionar prendas para vender en Vinted. El objetivo no solo era dar una segunda vida a la ropa, sino también recaudar fondos para reformar el baño de Leto.

Desde el primer minuto quedó claro que no iba a ser una limpieza cualquiera. "Esto para el váter", bromeó Sofía al comenzar, en referencia a la reforma, y con esa frase marcó el tono del resto del vídeo: humor, espontaneidad y comentarios que arrancaron carcajadas. En uno de los momentos más divertidos y sinceros, la creadora confesó "¿Sabes que yo pensaba que eras Leticia? Y no Lorena", provocando sonrisas en Leto.

Pero las frases más celebradas fueron aquellas que dejaban claro que Sofía no tiene reparo en ser tajante: "Si no os gusta, no lo vais a poner, así que no. Adiós", dijo sin piedad mientras descartaba una camiseta rosa con la cara de un conejo que no era el estilo de Leto. Nos explica que uno de los motivos por el que acumulamos tanta ropa es porque a veces nos gusta probar estilos diferentes y no siempre acertamos.

Después llegó el turno de los pantalones, Sofía preguntó: "¿Quieres un grifo nuevo o estos pantalones?". A lo que Leto respondió sin dudar: "Un grifo nuevo", descartando varias bermudas y hasta un pantalón largo con estampado animal.

Para cerrar la limpieza, llegó el momento de los zapatos. Desde elegantes Mary Jane hasta zapatillas deportivas, sandalias veraniegas e incluso unas chanclas aún con etiqueta.

La dupla que encanta a TikTok

Lo que podría haber sido un simple vídeo de organización terminó en un contenido viral que confirmó por qué ambas creadoras funcionan tan bien juntas. Sofía y Leto combinan humor y autenticidad, que son los factores perfectos para enganchar a una audiencia que busca diversión y, al mismo tiempo, sentirse identificada. Los comentarios no tardaron en llegar: "Me encanta este dúo", "Tenéis estilos distintos, pero os complementáis un montón" o incluso "De aquí espero que salga una amistad".