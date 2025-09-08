La temperatura exacta a la que tienes que lavar las toallas para que se queden limpias y libres de bacterias

Lavar las toallas a 30 o 40 grados puede no ser suficiente para eliminar los gérmenes. Aunque se ahorre energía, los expertos recomiendan lavarlas a una temperatura de 60 grados para una limpieza eficaz. Así, eliminarás bacterias, hongos y todos los microorganismos que se te pongan por delante. Porque no los vemos, pero se acumulan por el uso diario y la humedad.

Toallas dobladas | Unsplash

No todas las toallas son iguales, mientras que las de color blanco y tonos claros soportan perfectamente los lavados a 60 grados, las de colores oscuros podrían desteñirse ligeramente en los primeros lavados, así que es importante clasificarlas antes de meterlas en la lavadora.

Es aconsejable que tampoco las mezcles con otras prendas, para que no destiñan la ropa durante el lavado. Evita el uso de suavizantes, ya que estos pueden reducir la capacidad de absorción de las fibras, y en su lugar, añade un poco de vinagre blanco durante el aclarado. Siguiendo estos sencillos métodos, mantendrás tus toallas suaves como el primer día, y además, el vinagre te ayudará a eliminar posibles malos olores.

Toallas y bayetas de microfibra | Pixabay

Sigue siempre estas recomendaciones, sin pasar por alto las instrucciones del fabricante para evitar daños en el tejido. De esta manera, tus toallas no sólo estarán limpias y libres de bacterias perjudiciales, sino que también conservarán su textura original por más tiempo.