Amador Mohedano asegura que "está bien" tras ser grabado saliendo de nuevo del hospital

Hace unos días, Rosario Mohedano publicaba en su Instagram una foto junto a varios familiares donde aparecía también su padre, Amador Mohedano, visiblemente más delgado. Un aspecto que hizo que de nuevo saltasen las alarmas sobre su estado de salud y más después de que en abril estuviese ingresado en el hospital.

La preocupante imagen de Amador Mohedano | Instagram

Esto hacía pensar que Amador podría sufrir una enfermedad grave, pero él mismo fue el que contó el porqué de su ingreso y su aparente cojera. Al parecer tras estar en el hospital habría tenido que enfrentarse a un problema de circulación por el que se le habían hinchado los pies.

Amador Mohedano, molesto con la prensa | Gtres

Ahora, reaparecía en la entrada del hospital donde acudía a hacerse una revisión médica rutinaria. Aunque el exmanager estaba visiblemente más delgado de lo normal, cabizbajo y sin muchas ganas de hablar con la prensa, aseguraba que está "mucho mejor".

Amador Mohedano saliendo del hospital | Europa Press

Tras salir de la revisión, Amador volvía asegurar que todo había salido bien y que estaba pasando lo que queda del verano "muy bien". Con estas palabras, el hermano de Rocío Jurado quería zanjar la polémica sobre una posible enfermedad que ha estado protagonizando estás últimas semanas.