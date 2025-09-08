Mario Casas ya responde con naturalidad cuando le preguntan por su novia, Melyssa Pinto

Fue el pasado mes de marzo cuando salió a la luz los rumores que apuntaban a que Mario Casas y Melyssa Pinto estaban juntos, y aunque al principio ambos intentaron mantener su relación en secreto, finalmente su relación se confirmó en mayo cuando la revista Diez Minutos publicó las primeras fotos de la pareja en su portada.

Durante estos meses, tanto el actor como la influencer han preferido no hacer comentarios públicos sobre su relación. Y aunque incluso vimos a Mario Casas llevando a Melyssa Pinto a la boda de Susana Molina, donde la influencer protagonizó un incómodo momento delante de la prensa cuando salió del coche del intérprete, sobre su relación no han querido comentar nada.

Melyssa Pinto y Mario Casas | Europa Press

Este verano, la famosa pareja ha disfrutado de varias escapadas, pero sus vacaciones más comentadas han sido en El Salvador. Y es que a pesar de que todavía no han publicado ninguna foto juntos, sus publicaciones han dejado reflejado lo mucho que han disfrutado allí, donde han coincidido con Óscar Casas y su novia, la cantante Ana Mena.

A su llegada al aeropuerto, Mario Casas dedicaba unos segundos a la prensa. Y además de mostrar su dolor por el triste fallecimiento de Verónica Echegui, el actor ya no se incomoda al hablar de Melyssa y así lo ha demostrado delante de las cámaras. ¡En el vídeo de arriba te lo mostramos!