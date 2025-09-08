Cristina Pedroche confiesa el motivo por el que a Dabiz Muñoz no le gustan las "declaraciones de amor públicas"

Cristina Pedroche cada vez es menos activa en sus redes sociales. La presentadora llevaba casi dos meses sin aparecer por Instagram coincidiendo con el nacimiento de su segundo hijo, Isai, hasta que hacía de nuevo una publicación aclarando los motivos de su ausencia.

"Os cuento un poco. He cogido unos días, que se han convertido en semanas, para estar tranquila con mis bebés y conmigo misma sin notar la presión de las redes sociales ni leer los comentarios dañinos, porque sé que muchos o pocos, siempre hay", decía en este primer post.

Tras esto y otros días más de silencio, Pedroche volvía a sus publicaciones habituales pero esta vez para despedirse muy triste de Dabiz Muñoz o como ella lo llama: 'marido'. Al parecer, el chef estará fuera unos días y eso a la presentadora le está dando mucha pena porque no quiere que "pase el tiempo rápido porque quiero vivir el presente y disfrutar de cada segundo de los bebés, pero sin ti no es lo mismo".

"Te acabas de ir y ya te echo de menos. 🥲Cada vez me cuestan más las despedidas, y sé que solo son unos días, pero me duele el corazón. Eres mi todo", escribía junto a una foto de los dos en lo que parece un restaurante.

Pero lo realmente llamativo venía luego por stories cuando Cristina decía que al chef cada vez le gusta menos "las declaraciones de amor públicas" porque "no le gusta el odio que genero y lo pasa mal". Aunque añadía que "hoy no puedo evitarlo" porque "le amo mucho y le echo de menos", respecto a su última publicación.