Los colores que serán tendencia este próximo otoño: los vas a querer usar todos

Quedan muy pocos días para dar la bienvenida al mes de septiembre, lo que significa que, de alguna manera, estamos diciendo adiós al maravilloso verano que tantos recuerdos y experiencias nos ha dado.

Pero esto también significa otra cosa: toca darle la bienvenida a las tendencias del otoño. Y es que las primeras semanas de septiembre son ideales para ponerse al día con la moda y hacerse con todas las prendas en tendencia para esta nueva temporada.

En este artículo te explicamos todos los colores que van a estar en tendencia este próximo otoño para que puedas ir un día de compras y hacerte con todo lo que más te guste. Además, te enseñamos algunas opciones que puedes encontrar en Zara.

Mujeres de compras | iStock

Marrón chocolate

El color marrón ya lo estamos viendo mucho, pero, para otoño, destacará el marrón chocolate, un tono algo más oscuro. Es uno de los colores que más representa esta estación del año, aparte de ser muy bonito.

Chaqueta marrón chocolate | Zara

Además de ser la máxima tendencia para este otoño, la gran suerte es que es combinable con absolutamente todo. Y, aunque en otoño destacará la tonalidad chocolate, se continuarán llevando todas las demás variantes.

Color burdeos

Siguiendo con la línea de opciones más apagadas y oscuras, tenemos el color burdeos, un color que ya triunfó la temporada pasada por ser elegante y sofisticado. Lo seguiremos viendo un otoño más en las tiendas y armarios.

También combina increíble con los colores neutros, como el gris, el beige o el marrón. Pero si le quieres dar un toque más elegante al look, lo puedes llevar con dorado.

Jersey color burdeos | Zara

Verde oliva

Este color llega con mucha fuerza, un tono ideal que funciona a la perfección con el resto de colores del otoño. Al ser una tonalidad también un poco apagada, no deslumbra y se puede combinar con beige, gris, negro, amarillo, mostaza y muchos más.

Esta es una opción ideal si quieres darle un toque de color a tu look pero sin ser demasiado llamativo.

Jersey verde oliva | Zara

Los colores pastel

Estas tonalidades de color siempre han gustado y han estado presentes en muchas temporadas y, este otoño, no van a faltar. Destacan, sobre todo, tres: el famoso amarillo mantequilla, el dulce rosa pastel y el imprescindible baby blue.

Chaqueta de punto amarillo mantequilla | Zara

Estas tres variantes son suaves, luminosas y quedan preciosas para dar un toque de color y brillo a cualquier outfit. Serán los verdaderos imprescindibles en cualquier armario, puesto que combinan con una infinidad de colores: marrón, gris, tejano, verde y muchos más.

Algo más llamativo

Los dos últimos colores son llamativos, pero de verdad, y es que estamos hablando del rojo chili y el lila eléctrico. Dos tonalidades muy coloridas que son, prácticamente, la excepción de las tendencias que hemos visto hasta ahora.

Camiseta roja | Zara

Son dos toques de color auténticos y potentes, lo que, para las más atrevidas, es ideal: serán los más populares que veremos en este próximo otoño. Anímate a vestir con color, no lucirás solo tendencia, sino que también mucho estilo.