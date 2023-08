Crisis de pareja tras tener hijos: Cómo evitar que llegue a ruptura

Parece que estás en el momento más bonito de tu vida porque has conseguido uno de los mayores objetivos, que era tener hijos y una bonita familia. Sin embargo, para muchas personas es precisamente ese momento en el que se desmorona su relación de pareja. ¿Qué pasa en esas situaciones?, ¿cómo evitarlo?

Cuando aparece un nuevo miembro de la familia se viven momentos magníficos, llenos de felicidad y amor. Sin embargo, las cosas también pueden empezar a torcerse si no contamos con los recursos emocionales necesarios para adaptarnos a las nuevas demandas y circunstancias familiares.

Causas de la crisis de pareja tras tener hijos

La llegada de los hijos puede poner todo patas arriba y algunas de las causas son las siguientes:

- Problemas de pareja previos

Muchas parejas tienen problemas que no solucionan porque los van sobrellevando cuando son solo dos o cuando esos problemas no trascienden. Sin embargo, con la llegada de los hijos esos problemas pueden intensificarse y, si no tenían recursos para solucionar esos problemas con anterioridad, con hijos se vuelve más complicado.

- Falta de organización

Para poder llegar a todo es fundamental contar con una buena organización y, para ello, la colaboración de ambas partes es básica. Debemos tener en cuenta que la organización es importante para llegar a los objetivos individuales de cada uno (hacer deporte, trabajar, ver amigos y familiares, hobbies…) y cuando aparece un hijo la organización ya es de tres personas con objetivos diferentes cada una.

- Olvidar que existe la pareja además del padre y la madre

Un error muy común de las parejas es que cuando aparecen los hijos empiezan a ser padres y se olvidan de que también son pareja. No es tarea fácil, pero debemos mantener los roles de pareja además de los roles de padres, son roles que deben coexistir.

Cómo evitar la crisis de pareja tras tener hijos

A continuación, se describen algunas ideas que permiten evitar esa crisis de pareja tras tener hijos:

- Organización del tiempo

Puede que este sea el punto más estratégico de todos. Es muy importante analizar las horas disponibles de cada uno, hacer cambios y también buscar recursos.

En la medida de lo posible debemos intentar continuar teniendo nuestros hobbies, tiempo individual y tiempo de pareja. Para ello a veces debemos reducir ciertas actividades como los hobbies, pero no eliminarlas.

Otras veces debemos buscar también ayuda externa sin olvidar por supuesto que lo más importante es pasar tiempo de calidad con nuestros hijos, sin olvidar que para poder disfrutar de ese tiempo debemos sentirnos satisfechos en el resto de las áreas de nuestra vida.

Una buena organización del tiempo evitará muchas discusiones de pareja.

- Tiempo de pareja

En esa organización de nuestro tiempo algo que no debe faltar nunca es el tiempo en pareja. Cada uno debe de analizar su situación personal y valorar sus posibilidades. Por ejemplo: muchas parejas podrán tener cada día algo de tiempo de calidad y otras una vez a la semana, pero es importante esforzarse para que exista ese tiempo.

Por ejemplo: ir una vez a la semana a cenar juntos, al cine o a hacer deporte.

- Tiempo individual

No olvidemos que seguimos siendo personas individuales. Para poder disfrutar de nuestros hijos y de nuestra pareja es importante que tengamos una vida individual y personal, que sigamos desarrollando en la medida de lo posible nuestras habilidades.

No es sencillo y hay que ser conscientes de que el tiempo que teníamos antes no es el mismo tiempo que tenemos cuando tenemos hijos. Por ejemplo: si antes íbamos 2 días a la semana a clases de pintura, ahora a lo mejor podemos ir 1 día o empezar a hacer clases de pintura online desde casa.

- Compartir los mismos valores de educación

Muchas discusiones en pareja se originan porque no se comparten los mismos valores en la educación de los hijos. Es muy importante priorizar este tipo de charlas incluso antes de tener hijos.

Cuando los tenemos y se nos presentan dudas o inquietudes con respecto a esto, tener la suficiente confianza e iniciativa para hablar con nuestra pareja de lo que nos preocupa y estar abiertos a llegar a acuerdos.

- Buena comunicación

La comunicación es la base de todo. Si yo sé lo que quiero y lo que necesito y además sé expresarlo y comunicarlo a mi pareja, el éxito está casi asegurado. Es importante conocer técnicas asertivas y cultivar nuestro autoconocimiento.

Si estas técnicas fallan o no sabemos cómo llevarlas a cabo, es recomendable acudir a terapia. La ayuda profesional puede prevenir una ruptura de pareja además de garantizar un gran crecimiento personal.