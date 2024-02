¿Cómo saber cuál es tu talla de anillo de forma fácil?

En la moda, no hay un sistema de medición universal, por lo que comprar ropa puede ser un auténtico quebradero de cabeza. Si bien es cierto que no suelen variar las tallas de una tienda a otra, cada una cuenta con materiales y formas de clasificar la ropa diferentes. Algo que no pasa con los anillos, que tienen un sistema de medición mucho más sencillo. La razón principal es que se miden con precisión milimétrica, lo que facilita encontrar la talla correcta.

Para saber la talla exacta de ese anillo que tanto nos gusta y no comprarlo para un dedo cualquiera en el que nos quede bien -que quede demasiado ajustado o flojo-, podemos usar de referencia la longitud de la circunferencia del dedo o el diámetro interior.

Debes de tener en cuenta que el tamaño de tus dedos puede variar a lo largo del día, del ciclo e incluso del año. Es importante tener en cuenta estos factores al medir la talla de tu anillo para asegurarte de que te quede perfecto. Para ello, debemos medirnos con las manos calientes al final del día, ya que es cuando están más hinchados. Además, nuestros dedos tienden a hincharse un poco en verano y a deshincharse en invierno. Si estás comprando un anillo para usar durante todo el año, es mejor que midas tus dedos en un clima templado.

Mujer probándose un anillo | iStock

Para ello, solo necesitas una tira de papel de dos centímetros de ancho, un lápiz y una regla. Para comenzar, corta la tira de papel y rodea tu dedo donde quieres usar el anillo, marcando el punto donde se superpone la tira. Luego, extiende la tira y mide la distancia desde la marca hasta el borde, y, para terminar, compara la medida con la tabla de tallas para encontrar la ideal. ¡Así de fácil!

Si tienes un anillo que te queda perfecto, también puedes usarlo para encontrar tu talla. Comienza midiendo el diámetro interior con una regla, desde un borde interno al otro. Luego, vuelve a buscar la medida en la tabla de tallas para ver cuál es el que mejor se adapta. ¡Y ya lo tienes! Con este método podrás comprar anillos online sin miedo a equivocarte.

Una pareja comprando un anillo | iStock

Para obtener una medición más precisa, puedes medir tu dedo varias veces para asegurarte de que te va a quedar perfecto. Además, si estás entre dos tallas, elige la talla más grande. Un anillo demasiado pequeño puede ser incómodo e incluso cortar la circulación. Si todavía no estás seguro de tu talla, siempre puedes acudir a la joyería.

Con estos sencillos pasos, podrás encontrar la talla de anillo perfecta para ti. De esta manera, puedes asegurarte de tener la talla correcta y disfrutar de tu anillo durante muchos años.