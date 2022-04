3 trucos caseros para saber la talla de anillo que usas

Es probable que en algún momento hayas querido regalar un anillo, pero te has arrepentido por no saber la talla exacta que podía tener esa persona, o incluso, si has querido pedir joyería a través de Internet y tampoco estabas segura de cuál era tu talla para pedirlo de forma adecuada sin que quedara grande o pequeño en el vídeo te mostramos tres trucos muy sencillos con los que podrás medir de forma precisa la talla de anillo que llevas.

Trucos para saber la talla de tu anillo

Medir el dedo: El primer truco es tan sencillo como medir la circunferencia de tu propio dedo, una vez tengas la medida tan solo tendrás que consultar alguna tabla de medidas de anillo que puedes encontrar fácilmente por Internet. Incluso algunas webs de joyería ya facilitan la medida de sus anillos en milímetros y las equivalencias en sus tallas para que te resulte más sencillo adquirirlos.

Medir el diámetro de un anillo: Este otro truco te puede servir sobre todo si el anillo es para algún regalo, si tienes la certeza que el anillo de muestra queda bien. Lo ideal sería dibujar en un papel la circunferencia del anillo y a continuación medir su diámetro. Nuevamente comprobando en una tabla de tallas o en la web donde quieras comprar el anillo podrás comprobar si coincide con la medida que has tomado.

Hacer tu propio medidor de anillos casero: Por último, otro truco que puedes hacer es hacerte tú misma un medidor de anillos, podrás encontrar fácilmente por Internet algunas muestras o patrones, que tan solo tendrás que imprimir y recortar, consiguiendo un medidor de anillos de la forma más rápida. Una vez recortado solo tendrás que ajustarlo al dedo tal y como nos muestra el vídeo para obtener la talla de anillo que usas.

