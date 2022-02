Antes de que los chorretones de grasa se acumulen en la campana extractora de tu cocina debemos limpiar a fondo el aparato y hacerlo con cierta recurrencia para evitar que se acumule la suciedad. Lo cierto es que, esta herramienta es una de las que tenemos más abandonada en nuestra rutina de limpieza, y sin embargo, es de las que acumula más grasa.

El problema está en que la mayor parte de la suciedad queda adherida en el interior y en los filtros de la campana, de manera que es difícil percibir a simple vista cuándo necesita limpiarse.

Pero, aunque no nos demos cuenta, los humos que desprenden los alimentos que cocinamos también contienen grasa que sube continuamente hasta la campana. De hecho, la grasa es de los primeros elementos presentes en los alimentos que se quema al entrar en contacto con el calor.

De esta manera, aunque no encendamos el extractor, la grasa llega igual al interior del aparato. Cuando la grasa ya es visible, significa que no podemos demorar más la limpieza del extractor de humos. De hecho, es mejor hacerlo cuando aún no ha llegado esta situación extrema.

¿Cómo limpiar la campana?

No solo hay que limpiar los filtros, sino todo su interior y exterior. Te explicamos cómo hacerlo.

Limpieza de los filtros

En NovaMás, ya os enseñamos a limpiar los filtros del extractor siguiendo unos sencillos pasos:

1. Llena de agua tibia un barreño grande en el que quepan los filtros y añade zumo de limón y dos cucharadas de bicarbonato.

2. Introduce los filtros y déjalos en remojo durante 5 minutos.

3. Después, enjuaga las rejillas y deja que se sequen. Verás que la grasa se elimina muy fácilmente.

Si no tienes limón y bicarbonato, puedes sustituirlos por vinagre y llevar a cabo el mismo proceso, pero alargando el proceso de remojo a 30 minutos y, después, enjuagando los filtros con detergente lavavajillas.

A falta de vinagre, puedes pulverizar generosamente un detergente quitagrasas, dejar que repose 15 minutos y enjuagar con detergente lavavajillas.

Limpieza del interior

1. Pulveriza un producto quitagrasas por todo el interior de la campana.

2. Deja que reblandezca la grasa por un mínimo de 15 minutos.

3. Pasa una bayeta mojada con agua tibia o una esponja para retirar el producto.

4. Si aún quedan restos de grasa incrustada, mezcla agua con abundante bicarbonato y frota las manchas con un cepillo. Luego, retira el producto con una bayeta mojada con un poco de vinagre blanco.

Limpieza del exterior

La mayoría de campanas están hechas de acero inoxidable, así que lo mejor es que apliques un producto limpiador especial para acero inoxidable, siguiendo las instrucciones del fabricante.

1. Para ello, primero desenchufa la campana y pulveriza el producto por todo el exterior.

2. Pasa una bayeta de microfibras húmeda para retirar el producto. Haz movimientos siempre en la misma dirección, así potenciarán el brillo y no quedarán marcas. Además, para evitar rayaduras, no utilices estropajos o esponjas duras.

Lleva a cabo este proceso, como mínimo, una vez cada dos meses y mantén tu cocina siempre reluciente.

