Cómo eliminar el olor a sudor de la ropa deportiva, según un tintorero profesional

Según @jordi_tintcrack_oficial, tintorero profesional de Tintcrack, uno de los pasos fundamentales para deshacerse del mal olor es sustituir el suavizante por un antibacteriano al lavar la ropa. Esto ayuda a eliminar las bacterias de la piel causantes del olor a sudor y mantiene las prendas frescas después de cada uso.

Además, Jordi recomienda no dejar las prendas deportivas en la bolsa de deporte durante mucho tiempo, pues al no poder airearse retienen la humedad, lo que favorece el crecimiento de las bacterias responsables del mal olor y se estará poniendo en riesgo la durabilidad de las prendas. Al sacar la ropa de la mochila, es crucial lavarla cuanto antes, de esta manera evitamos que el sudor se asiente en las fibras después de realizar ejercicio y que cause malos olores persistentes.

Niñas jugando a fútbol | Freepik

También debes evitar el contacto con otras prendas, pues estarías favoreciendo la transmisión del olor entre tejidos, así que procura separarlas cuando vayas a poner la lavadora. Además, el secado juega un papel importante, pues es preferible secar la ropa al aire libre y evitar la exposición directa al sol, ya que esto puede dañar las fibras y los colores.

Siguiendo estos consejos, dejarás las prendas deportivas listas para el próximo entrenamiento, alargando su vida útil y eliminando malos olores como consecuencia irremediable de realizar actividades físicas.