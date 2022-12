Cómo cuidar la flor de pascua para que no se marchite y te aguante todas las navidades

Llegan las navidades y comenzamos a decorar nuestra casa de cara a esta festividad. En estas fechas, uno de los elementos que siempre está presente es la flor de pascua. Una planta muy particular, no solo por sus hojas rojas, sino porque necesita unos cuidados rigurosos para que aguante durante este mes y más tiempo. Por lo que te explicamos cómo cuidarla y mantenerla.

Aunque su cuidado requiere un tratamiento especial, no es imposible que dure más tiempo. Si quieres conservarla durante todo el año, debes tener paciencia, porque a diferencia de otras plantas que se cuidan solas, esta necesita tu ayuda y atención para lucir en la próxima Navidad.

La flor de pascua es una planta de origen tropical, por lo que cuando la traes a un clima distinto puede dañarse. Por esta razón, debes adaptarte a ella y para ello, lo primero que debes hacer es retirar el plástico que la envuelve para que las hojas crezcan correctamente.

Posteriormente, tienes que posicionarla en un lugar donde entre mucha luz natural y sobre todo húmedo, por lo que un sitio ideal para colocarla es en una ventana. Eso sí, en ningún caso la ubiques cerca de un radiador, porque no puede darle calor.

Además, es una planta muy sensible a los excesos y no le sienta muy bien las temperaturas muy frías ni las muy cálidas. De hecho, tampoco se adapta a las corrientes de aire y no absorbe demasiada agua.

Flor de Pascua | Pexels

Cada cuánto tiempo regar la flor de pascua

En ningún caso abuses del agua para regarlas, ya que puedes hacer que se pudran las raíces, por ello, en invierno es aconsejable regarla una vez a la semana. De esta forma, la flor de pascua si está en buenas condiciones, estará más sana y sobre todo florecerán sus hojas rojas. Una vez que se marchiten las hojas y adquieran un tono marrón negruzco quítale esas hojas y regala.

Seguro que también te interesa...

Consejos para colocar los adornos del árbol de Navidad