Cómo aprovechar el agua del aire acondicionado

Los aparatos de aire acondicionado van a tope estos días de tanto calor. Lo a gustito que se está en casa cuando llegas de la calle y pones el aire para evadirte del ambiente sofocante del exterior.

Pero estos aparatos tienen un inconveniente. Hay que estar pendiente de vez en cuando de que el agua que expulsan no llegue a derramarse y empiecen a caer gotas a la calle. En una hora, puede generar entre dos y cinco litros de agua, aunque depende de la humedad del espacio, ya que el agua se genera por la condensación del vapor de agua que hay en la habitación.

¿Para qué se puede aprovechar el agua del aire acondicionado?

Hay aparatos que la llamada manguera de drenaje está empalmada a un desagüe, pero, en muchas ocasiones, el tubo sale hacia la terraza o el balcón y el agua acaba en un cubo o en una garrafa.

Si lo segundo es tu caso, no tires esta agua, ya que hay varias opciones para aprovecharla. Pero, ojo, es agua no potable, por lo tanto, no es apta para el consumo humano.

Para planchar

El agua que sale del aire acondicionado no lleva cal, así que es una buena opción para llenar la plancha para la ropa. De esta manera, además de no desperdiciarla, ahorrarás unos euros en comprar agua destilada en el supermercado.

Para la cisterna del baño

Durante un período como el que estamos viviendo de sequía en el que los embalses están bajo mínimos y hay que limitar el uso del agua, esta es una muy buena opción para no gastar el agua de la cisterna del baño.

En este caso tienes dos opciones. Colocar el agua del aire acondicionado dentro de la cisterna directamente o tener al lado un cubo en el que depositarla y, en vez de apretar el botón, tirar el agua guardada en el recipiente.

Para limpiar la casa

Especialmente, los vidrios de las ventanas y los suelos. Solamente hay que añadirle el producto adecuado para cada estancia de la casa y así evitarás tener que abrir el grifo cada vez que limpies tu hogar.

Para limpiar el coche

Si lo tienes, el agua del aire acondicionado es una alternativa más ecológica que usar la manguera del jardín o la del autolavado de coches. Coge un poco de jabón y un paño, ¡y a lavar!

También se puede utilizar para llenar el depósito del limpiaparabrisas y el del radiador.

Para regar las plantas

Hemos dejado por último este punto, ya que es uno de los que más opiniones contrarias genera. Algunos dicen que no se puede utilizar y otros, que sí. Lo cierto es que se puede usar para regar cierto tipo de plantas, como las gardenias. Si no tienes claro si las plantas que tienes en casa aceptan bien este tipo de agua, consulta con tu jardinero de confianza.

Además, el agua del aire acondicionado no lleva los nutrientes necesarios para las plantas, así que si la utilizas, tienes que echarle un poco de fertilizante para que crezcan y se conserven bien.

