GUIA DE HIGIENE
¿Cada cuánto se debe lavar la botella de agua del trabajo?
Ni una vez a la semana, ni cuando "huele raro". Diversos estudios microbiológicos alertan de que tu botella reutilizable puede ser un nido de gérmenes si no sigues una rutina estricta de limpieza.
Publicidad
Es el accesorio indispensable de cualquier escritorio. Ya sea de acero inoxidable, cristal o plástico, la botella reutilizable nos acompaña durante toda la jornada laboral. Sin embargo, existe una falsa sensación de limpieza: "si solo lleva agua, ¿por qué va a estar sucia?".
La realidad es mucho más inquietante. Según un reciente estudio de WaterFilterGuru, las botellas de agua reutilizables pueden llegar a acumular una media de 20,8 millones de unidades formadoras de colonias (UFC) de bacterias. Para que nos hagamos una idea: eso es unas 40.000 veces más bacterias que las que se encuentran en el asiento de un inodoro.
El veredicto de los expertos: limpieza diaria
La respuesta corta y contundente de organismos como la NSF International es cada día. Aunque el agua no se "pudra", nuestra boca transfiere bacterias a la boquilla en cada trago. A esto se suma el ambiente cálido de la oficina, que favorece la proliferación de microorganismos.
Si no se lava a diario con agua caliente y jabón, se empieza a formar lo que se conoce como biofilm: una capa viscosa y casi invisible de bacterias que se adhiere a las paredes de la botella y que puede albergar patógenos como el E. coli o el estafilococo.
Los puntos críticos que solemos olvidar
No basta con un enjuague rápido bajo el grifo. Expertos de la Cleveland Clinic señalan tres zonas donde las bacterias "hacen su agosto":
- La boquilla y la rosca: Es la zona de contacto directo con los labios y donde más residuos de saliva se acumulan.
- El tapón: Si tu botella tiene pajita o tapón de succión, es el lugar más propenso al moho debido a la humedad constante.
- El fondo: Si la botella es estrecha, los residuos se depositan en la base formando colonias bacterianas difíciles de ver a simple vista.
Guía de mantenimiento según el material
Para que tu botella dure años (y tu salud no se resienta), sigue estas claves:
1. Acero inoxidable y cristal: Son los materiales más higiénicos. Si el fabricante lo indica, mételas en el lavavajillas una vez al día para una desinfección térmica total.
2. Plástico (Libre de BPA): Ten cuidado con el agua muy caliente, ya que puede degradar el material. Es mejor lavarlas a mano con un cepillo para botellas.
3. Desinfección profunda semanal: Una vez a la semana, llena la botella con agua y un chorrito de vinagre blanco o bicarbonato de sodio. Déjala actuar toda la noche para eliminar cualquier rastro de cal o biofilm persistente.
¿Qué pasa si no la lavo?
El riesgo no es solo un mal sabor. La acumulación de bacterias y moho puede derivar en problemas gastrointestinales, náuseas o incluso reacciones alérgicas. Además, según la Cleveland Clinic, las botellas con pajitas integradas —como la tan viral Stanley— suelen ser las que más gérmenes acumulan debido a la dificultad de limpiar los conductos internos.
Así que, al terminar tu jornada laboral, no dejes la botella con agua sobrante en el escritorio hasta el día siguiente. Vacíala, lávala y déjala secar boca abajo para que no quede humedad atrapada.
Publicidad