Ni después de cada uso ni demasiado tarde: cada cuánto lavar tus vaqueros

Los vaqueros son un tipo de prenda que casi todas las personas usan a diario, son cómodos, pegan con casi todo, su tejido es muy fuerte por lo que aguanta bien todo el día y lo mejor de todo es que nunca pasan de moda ni entiende de edades. Pero, el problema es no saber cada cuánto tiempo lavarlo, y es que, aunque lo creas, no es recomendable hacerlo tras haberlos usado una o dos veces.

Vaqueros denim | Pexels

Como no se ensucian con facilidad, cuidarlos y mantenerlos es sencillo. Lo ideal es lavarlos cada 8 o 10 usos, para mantener su color, que se va perdiendo con los lavados, y para no perder fibras y que el vaquero pierda su forma ni esa resistencia tan característica que tiene. Claro está que si la prenda presenta manchas u olores fuertes hay que lavarla de inmediato.

Lo que le suele pasar a los vaqueros es que más que suciedad, acumulan olores, ya sea de humo, comida o sudor. Puedes airearlosdejándolos colgados en una zona ventilada para que recuperen su esencia sin necesidad de meterlos en la lavadora.

A la hora de meterlos en la lavadora, lo mejor es que los pongas de revés y los laves con agua fría para evitar que se desgasten más rápido o que encojan y entonces no sirvan para nada. Por supuesto, evita a toda costa el calor porque actúa de manera agresiva sobre ellos, los deforma y estropea su tejido. Dejarlos al aire libre será una buena opción, al menos si no quieres tener que gastar dinero en unos nuevos.