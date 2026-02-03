Antena 3 Logo Antena 3
DISEÑO Y DECORACIÓN

Los 10 trucos que harán que tu casa se vea mucho más lujosa (si dejarte una fortuna)

Hacer que tu casa se vea siempre luminosa, espaciada y con un toque de lujo, es más sencillo de lo que crees. No necesitas dejarte una fortuna pero sí seguir unos cuantos pasos y consejos de los mejores decoradores.

Decoración del hogar

Foto: Freepik

Marta Ruiz
Publicado:

Si quieres conseguir un hogar armonizado, luminoso y con un un equilibrio visual, puedes hacerlo, pero tienes que pararte a pensar qué quieres y como lo quieres.

No vale decorar deprisa y corriendo, hay que seguir unos criterios y elegir muy bien lo que va acorde con tus gustos y sobre todo con los espacios de tu casa, porque respetar la distribución para que se vea espaciosa es importante también. Aún así, hay diez trucos imprescindibles a seguir, para dar un toque de lujo a tu casa.

Interior de un hogar
Interior de un hogar | Unsplash

En primer lugar, olvida por completo la luz blanca, fría y de hospital, mejor opta por una iluminación cálida, más tenue, con lámparas de pie o mesa. Agrega espejos grandes para ampliar visiblemente el espacio y que aporte una sensación de mayor luz natural. También es recomendable enmarcar cuadros, pero no demasiado ni con marcos con muchas formas, es preferible que sean de madera, simples y uniformes.

Apuesta por tejidos de calidad como la lana, el lino o el terciopelo, para dar un toque de sofisticación y un mayor confort para ti y cualquier visita, esto también incluye las cortinas largas y mantas bien colocadas encima de la cama o el sofá con los mismos tonos.

Mantener el orden en casa es fundamental, y no tener los espacios demasiado recargados de cosas, deshazte de lo que no sea necesario o no utilices, puedes utilizar a tu estilo el método Konmari, aunque la idea es la misma, y usa organizadores discretos.

Si quieres que tu casa tenga ese toque elegante y con estilo, lo más fácil es apostar por muebles de líneas sencillas y materiales nobles como la madera o el vidrio, con colores neutros que den sensación de calma y no den dolores de cabeza, además de no pegar con casi nada. Y luego, hay que tener en cuenta los detalles que marcan la diferencia como unas bandejas bonitas, velas aromáticas, plantas que den vida

Un hogar decorado con plantas
Un hogar decorado con plantas | Freepik

