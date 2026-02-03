Si quieres conseguir un hogar armonizado, luminoso y con un un equilibrio visual, puedes hacerlo, pero tienes que pararte a pensar qué quieres y como lo quieres.

No vale decorar deprisa y corriendo, hay que seguir unos criterios y elegir muy bien lo que va acorde con tus gustos y sobre todo con los espacios de tu casa, porque respetar la distribución para que se vea espaciosa es importante también. Aún así, hay diez trucos imprescindibles a seguir, para dar un toque de lujo a tu casa.

Interior de un hogar | Unsplash

En primer lugar, olvida por completo la luz blanca, fría y de hospital, mejor opta por una iluminación cálida, más tenue, con lámparas de pie o mesa. Agrega espejos grandes para ampliar visiblemente el espacio y que aporte una sensación de mayor luz natural. También es recomendable enmarcar cuadros, pero no demasiado ni con marcos con muchas formas, es preferible que sean de madera, simples y uniformes.

Apuesta por tejidos de calidad como la lana, el lino o el terciopelo, para dar un toque de sofisticación y un mayor confort para ti y cualquier visita, esto también incluye las cortinas largas y mantas bien colocadas encima de la cama o el sofá con los mismos tonos.

Mantener el orden en casa es fundamental, y no tener los espacios demasiado recargados de cosas, deshazte de lo que no sea necesario o no utilices, puedes utilizar a tu estilo el método Konmari, aunque la idea es la misma, y usa organizadores discretos.

Si quieres que tu casa tenga ese toque elegante y con estilo, lo más fácil es apostar por muebles de líneas sencillas y materiales nobles como la madera o el vidrio, con colores neutros que den sensación de calma y no den dolores de cabeza, además de no pegar con casi nada. Y luego, hay que tener en cuenta los detalles que marcan la diferencia como unas bandejas bonitas, velas aromáticas, plantas que den vida…