Del Shot of Espresso al verde matcha: los colores que vestiremos este 2026

El arranque de 2026 ha dictado sentencia: estamos ante el año de los colores con carácter. Tras varias temporadas bajo la dictadura de los neutros y el minimalismo extremo, el color recupera su trono. Las calles de Copenhague, Milán y París se han llenado de combinaciones arriesgadas, rescatando el color block como la apuesta segura para quienes buscan estilismos con personalidad propia.

Estos son los tonos que ya dominan el paisaje urbano y que prometen transformar tus looks este inicio de temporada.

Looks con color | Getty Images

Cloud Dancer

Elegido como el color Pantone del año, el Cloud Dancer es un blanco roto que, si lo comparáramos con una comida, tendría matices de helado de nata. Se trata de un tono que se consolida como el gran comodín de 2026 por su capacidad para transmitir calma y sofisticación.

Ya lo vimos en Carlota Casiraghi durante el desfile de Chanel y seguro que nos quedan una infinidad de looks de celebrities por descubrir. Funciona a la perfección tanto en conjuntos monocromáticos (total white) como en abrigos de lana estructurados para un efecto de lujo silencioso.

Abrigo color Cloud Dancer | Getty Images

Rojo tomate

El rojo nunca se fue, pero este año vuelve en su versión más vibrante y ácida. El rojo tomate se aleja de lo previsible y busca el contraste. Lo veremos en bufandas, bolsos, calcetines… o hasta en abrigos para las más atrevidas.

Mézclalo con tonos pastel o marrones profundos para un look de editora de moda. O, si quieres "pasarte el juego", añádele algún detalle de animal print.

Abrigo rojo tomate | Getty Images

Amarillo mantequilla

Es el color que ilumina el rostro sin resultar estridente. Aunque solía ser un tono primaveral, en 2026 se cuela en el armario de invierno a través de bufandas, guantes y americanas. Es la opción ideal para quienes quieren añadir color de forma sutil y elegante.

Blazer amarillo mantequilla | Getty Images

Verde matcha

El auge de esta bebida traspasa la gastronomía para teñir las prendas de punto más deseadas. Este verde vibrante aporta un aire contemporáneo y relajado a cualquier estilismo de diario. Ha sido uno de los tonos favoritos en la Copenhague Fashion Week y, si las danesas lo llevan, va a misa.

Abrigo verde matcha | Getty Images

Shot of Espresso

El marrón seguirá siendo el "nuevo negro" esta temporada. Pero esta vez se oscurece hasta casi rozar el azabache, manteniendo esa calidez que lo hace único. El tono espresso es profundo, elegante y con mucho carácter.

Imprescindible en: Botas de piel, bolsos XL y prendas de abrigo que busquen un efecto sofisticado.

Total look marrón | Getty Images

Berenjena

Regresa con fuerza como una de las opciones más potentes para eventos especiales o atuendos de noche. Es un tono que estiliza visualmente y aporta un punto distintivo sin perder la sobriedad que buscamos en el negro. También es perfecto para total looks deportivos con un toque de originalidad.

Look de deporte color berenjena | Getty Images

Rojo cereza

Triunfa en el cabello, en las manicuras y, por supuesto, en la ropa. El cereza o granate es el color que eleva cualquier estilismo básico. Desde medias tupidas hasta jerséis de cuello cisne, es el tono con aire clásico que encabeza la lista de deseos de este arranque de año.

Abrigo de pelo color cereza | Getty Images

¿Cuál será el protagonista de tus looks?