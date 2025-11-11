¿Miedo a quedarte atrás en el trabajo? El FOMO laboral existe y tiene remedio

En redes sociales, en reuniones o en conversaciones informales, las personas suelen expresar sus logros mucho más que sus penas. En esos contextos puede surgir una sensación que es cada vez más común: "Mientras otros progresan, yo me estanco". Este pensamiento, repetido con frecuencia, alimenta la ansiedad y la comparación constante, generando un malestar que puede erosionar la satisfacción laboral y la autoestima profesional.

El síndrome FOMO se traduce literalmente como "miedo a perderse algo". Cuando nació el término, se vinculaba a las redes sociales, pero hoy se extiende al ámbito del trabajo: miedo a no estar al día, a no destacar, a no ascender o a no aprovechar todas las oportunidades y un largo etcétera.

El mundo laboral actual exige adaptabilidad, pero también consciencia. No todos los caminos profesionales tienen el mismo ritmo, y no pasa nada. El verdadero crecimiento no siempre se mide en ascensos, sino en bienestar, coherencia y satisfacción interna.

Aprender a observar sin compararse, y a avanzar sin prisa, es quizás la mayor fortaleza en tiempos donde parece que todo el mundo corre.

Entrevista de trabajo | Freepik

¿Cómo sé si tengo FOMO laboral?

Aunque cada persona lo vive de forma diferente, hay señales que suelen repetirse. A continuación, se describen las más frecuentes:

Comparación constante: las personas suelen compararse con los demás con una perspectiva sesgada de infravaloración. Por ejemplo: mirar LinkedIn y sentir que todos cambian de puesto, publican logros o lanzan proyectos, mientras uno se siente estancado.

Impacto psicológico y profesional de sentir FOMO

Este tipo de miedo puede tener efectos profundos. A continuación, se describen los más frecuentes:

Estrés y ansiedad crónicos: la comparación constante activa un estado de alerta que desgasta la mente y el cuerpo.

Compañeros de trabajo celebrando un éxito | Unsplash

Por ejemplo: si una profesional ve ascensos y nuevos títulos en sus colegas, se apunta a tres cursos online, asume un nuevo proyecto y extiende su jornada hasta las diez de la noche. Al cabo de unos meses, el cansancio sustituye la motivación y aparece una sensación de vacío: "Estoy haciendo de todo, pero no disfruto nada".

Por qué el FOMO es tan común en el trabajo actual

Existen varias razones que explican este fenómeno. A continuación, se describen las más frecuentes:

La hiperconexión digital: plataformas como LinkedIn amplifican los logros de los demás, pero rara vez muestran sus procesos o dificultades.

los entornos competitivos fomentan medir el propio progreso con el de los demás. La incertidumbre laboral: los cambios tecnológicos y económicos generan miedo a quedarse obsoleto.

Entrevista de trabajo | Pexels

Claves para manejar el FOMO laboral

Superar este patrón no implica desconectarse del mundo, sino aprender a mirar desde otro lugar. Algunas estrategias útiles son:

Redefine tu propio éxito: escribe qué significa para ti avanzar. Tal vez no sea un ascenso inmediato, sino un equilibrio vital o un proyecto que te ilusione.

Un ejercicio práctico consiste en preguntarte, antes de asumir un nuevo reto: "¿Hago esto porque me motiva o porque temo quedarme atrás?". Responder con honestidad a esa pregunta suele ser el primer paso para recuperar el control.