TODO VA MUY RÁPIDO

¿Miedo a quedarte atrás en el trabajo? El FOMO laboral existe y tiene remedio

Vivimos en una cultura acelerada, donde cada notificación parece recordarnos que otros avanzan más rápido. Este miedo a quedarse atrás ha entrado de lleno en el mundo laboral, afectando al bienestar y la motivación de muchos profesionales.

Ambiente laboral en una oficina

Ambiente laboral en una oficina

En redes sociales, en reuniones o en conversaciones informales, las personas suelen expresar sus logros mucho más que sus penas. En esos contextos puede surgir una sensación que es cada vez más común: "Mientras otros progresan, yo me estanco". Este pensamiento, repetido con frecuencia, alimenta la ansiedad y la comparación constante, generando un malestar que puede erosionar la satisfacción laboral y la autoestima profesional.

El síndrome FOMO se traduce literalmente como "miedo a perderse algo". Cuando nació el término, se vinculaba a las redes sociales, pero hoy se extiende al ámbito del trabajo: miedo a no estar al día, a no destacar, a no ascender o a no aprovechar todas las oportunidades y un largo etcétera.

El mundo laboral actual exige adaptabilidad, pero también consciencia. No todos los caminos profesionales tienen el mismo ritmo, y no pasa nada. El verdadero crecimiento no siempre se mide en ascensos, sino en bienestar, coherencia y satisfacción interna.

Aprender a observar sin compararse, y a avanzar sin prisa, es quizás la mayor fortaleza en tiempos donde parece que todo el mundo corre.

Entrevista de trabajo
Entrevista de trabajo

¿Cómo sé si tengo FOMO laboral?

Aunque cada persona lo vive de forma diferente, hay señales que suelen repetirse. A continuación, se describen las más frecuentes:

  • Comparación constante: las personas suelen compararse con los demás con una perspectiva sesgada de infravaloración. Por ejemplo: mirar LinkedIn y sentir que todos cambian de puesto, publican logros o lanzan proyectos, mientras uno se siente estancado.
  • Sobrecarga autoimpuesta: debido a esa comparación desajustada, una persona puede sentir que debe hacer más que los demás para alcanzar las mismas metas. Por ejemplo: aceptar más tareas, cursos o reuniones por miedo a parecer menos comprometido.

  • Dificultad para desconectar: ante toda la sobrecarga emocional y a nivel de tareas que nos sometemos podemos entrar en un círculo vicioso del que es difícil salir, teniendo grandes dificultades para desconectar. Por ejemplo: revisar el correo fuera del horario laboral o sentir culpa al descansar.
  • Sensación de urgencia permanente: la ansiedad generada puede producir una sensación de urgencia y de alerta. Por ejemplo: creer que, si no se avanza rápido, se quedará fuera del "tren del éxito".

Impacto psicológico y profesional de sentir FOMO

Este tipo de miedo puede tener efectos profundos. A continuación, se describen los más frecuentes:

  • Estrés y ansiedad crónicos: la comparación constante activa un estado de alerta que desgasta la mente y el cuerpo.
  • Desmotivación y sensación de insuficiencia: cuanto más se intenta “alcanzar a los demás”, más se percibe la distancia.
  • Pérdida de propósito: cuando el foco está fuera (en lo que hacen otros), se pierde la conexión con lo que realmente motiva y da sentido al propio trabajo.
  • Mayor riesgo de burnout: la búsqueda de validación externa lleva a sobre exigirse hasta el agotamiento.
Compañeros de trabajo celebrando un éxito
Compañeros de trabajo celebrando un éxito

Por ejemplo: si una profesional ve ascensos y nuevos títulos en sus colegas, se apunta a tres cursos online, asume un nuevo proyecto y extiende su jornada hasta las diez de la noche. Al cabo de unos meses, el cansancio sustituye la motivación y aparece una sensación de vacío: "Estoy haciendo de todo, pero no disfruto nada".

Por qué el FOMO es tan común en el trabajo actual

Existen varias razones que explican este fenómeno. A continuación, se describen las más frecuentes:

  • La hiperconexión digital: plataformas como LinkedIn amplifican los logros de los demás, pero rara vez muestran sus procesos o dificultades.
  • La cultura de la productividad: se asocia el valor personal con la capacidad de rendir o ascender, no con el bienestar.
  • La comparación profesional constante: los entornos competitivos fomentan medir el propio progreso con el de los demás.
  • La incertidumbre laboral: los cambios tecnológicos y económicos generan miedo a quedarse obsoleto.
Entrevista de trabajo
Entrevista de trabajo

Claves para manejar el FOMO laboral

Superar este patrón no implica desconectarse del mundo, sino aprender a mirar desde otro lugar. Algunas estrategias útiles son:

  • Redefine tu propio éxito: escribe qué significa para ti avanzar. Tal vez no sea un ascenso inmediato, sino un equilibrio vital o un proyecto que te ilusione.
  • Practica la gratitud profesional: al final del día, anota tres cosas que hayas hecho bien. Este gesto sencillo ayuda a centrar la atención en el progreso personal, no en la comparación.
  • Limita la exposición digital: revisa redes profesionales con un propósito concreto (por ejemplo, 15 minutos para informarte, no para compararte).
  • Aprende a decir "no": aceptar todo por miedo a perder oportunidades termina alejándote de tus prioridades reales.
  • Busca espacios de pausa: el descanso y la desconexión no son una pérdida de tiempo, sino una inversión en claridad mental y creatividad.

Un ejercicio práctico consiste en preguntarte, antes de asumir un nuevo reto: "¿Hago esto porque me motiva o porque temo quedarme atrás?". Responder con honestidad a esa pregunta suele ser el primer paso para recuperar el control.

