Tres cosas que deberías limpiar todas las semanas si quieres evitar que se conviertan en un foco de bacterias

Estamos acostumbrados a hacer la limpieza del hogar en base a lo necesario, lo típico, pasar la aspiradora, fregar los platos, cambiar las sábanas, los baños... Vamos, lo que viene siendo una limpieza general de toda la vida. Pero, hay ciertos aspectos que la mayoría deja pasar por alto y que no debería porque acumulan muchísimas bacterias.

En primer lugar, los estropajos con los que lavas los platos, pueden convertirse en un pequeño criadero de gérmenes y aunque suene espeluznante, es así. El motivo es tan simple como que dejarlos mojados y con restos de comida atrapados, puede hacer que proliferen las bacterias ya que se encuentran en un ambiente ideal, además se multiplicarían rápido. Acabará siendo un problema para tu salud a largo plazo y traerá infecciones.

Un estropajo con espuma | iStock

Los pomos de las puertas y los interruptores son otro gran foco de bacterias y virus, porque los tocamos siempre, al entrar y salir de las habitaciones, con las manos sucias, al volver de la calle, después de tocar otros objetos o de comer etc. Lo mejor es pasar por encima un trapito con alcohol o un producto multiusos, de vez en cuando.

Pero sin duda, el que se lleva el premio gordo en virus y bacterias es el móvil, que podría estar más sucio que un baño público, es el que más expuesto está, lo tienes siempre a mano, después de tocar barandillas o dejarlo apoyado en la mesa de un bar o del trabajo, límpialo con una gasa y alcohol isopropílico.