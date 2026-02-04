SINCERO ANTE LAS CÁMARAS
Diego Matamoros no tiene "ni idea" del posible embarazo de su primo Carlo Costanzia y Alejandra Rubio
Diego Matamoros sorprendió a todos con su sinceridad frente a las cámaras, mientras que su primo Carlo Costanzia podría ser padre por segunda vez y Estela Grande acaba de ser mamá, él confiesa que no sabe nada y que de momento la paternidad no entra en sus planes.
Publicidad
Diego Matamoros ha vuelto a acaparar la atención de los medios, pero esta vez por su sinceridad ante las cámaras. Mientras atendía asuntos laborales, el hijo de Kiko Matamoros se mostró totalmente despistado al ser preguntado sobre la posible segunda paternidad de su primo, Carlo Costanzia, y la posible noticia de embarazo de Alejandra Rubio: "No tengo ni idea de lo que me estáis hablando", confesaba Diego, dejando claro que no mantiene ningún tipo de relación con su primo y que estos temas no forman parte de su día a día.
Los periodistas también le preguntaron por su pasado sentimental, concretamente por la reciente maternidad de Estela Grande, con quien vivió años de altibajos emocionales, sobre todo tras su paso por realities que pusieron a prueba su relación. Diego, con la misma sinceridad, repitió: "No tengo ni idea, pero espero que a todo el mundo le vaya muy bien y sean muy felices".
Y cuando le sacaban el tema de su futuro y si tiene pensado ser padre, él lo tiene claro: "Yo de momento no, entiendo que en el momento que tenga que ser, será".
Más Celebrities
- El tremendo portazo de Simoneta Gómez-Acebo cuando le preguntan por las memorias de Iñaki Urdangarin
- Así hablaba Olivia de Borbón sobre si será futura duquesa de Sevilla días antes de la detención de su hermano Francisco
- Sara Carbonero, el día que cumple 42 después de haber estado ingresada: "El miedo ha dado paso a la gratitud"
A pesar de que los rumores de embarazos y las maternidades recientes de sus familiares y exparejas, Diego parece estar centrado en lo suyo, en su vida, sus proyectos y en lo que realmente importa para él. No tiene ningún tipo de presión ni prisa por ser padre, prefiere ser coherente y esperar al momento oportuno, dejando de lado relaciones ajenas que ni le van ni le vienen.
Publicidad