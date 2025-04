Anabel Pantoja responde a todos los haters que la critican por su cuerpo: "Eres una foca"

Casi todas las celebrities e influencers reciben constantemente comentarios de haters criticando su físico (como le ha pasado a Sofía Suescun y a David Bustamante, por ejemplo) o el modelo de maternidad elegido (como a Marta Riumbau).

Quien tampoco se escapa de las críticas es Anabel Pantoja. Hace un tiempo, ya tuvo que lidiar y responder a aquellos que se metían con su físico en pleno embarazo porque decían que no se le notaba la tripa de embarazada, a lo que ella respondió tajantemente: "Pues sí, sigo teniendo mi tripa de gorda, de gordita".

Anabel Pantoja | Gtres

El último capítulo al que se ha tenido que enfrentar ha sido para contestar a aquellas personas que le dicen "eres una foca", "gorda", "llena de lorzas", "cuerpo amorfo", "vete al gym", "adelgaza foca" y "parece que sigues embarazada", entre otros disparates. ¿Cómo lo ha hecho? Recurriendo al humor.

Sin dejar de comer

Con un vídeo en sus perfiles de redes sociales, la sobrina de Isabel Pantoja se ha grabado comiendo chocolatinas, galletas, mayonesa bote en mano, bollos... y poniéndose la mano en la cabeza haciendo un gesto de cansancio y resignación, una burla hacia la actitud de los haters y demostrando que pasa de sus comentarios.

Lamentablemente, en este caso tampoco se ha librado y Anabel ha tenido que leer perlas del estilo: "Chica, no es solo estética, es salud"; "Yo sé que comer es una maravilla, pero deberías de cuidarte un poco más, que eres muy joven"; "Madre mía, cuánta palmera, os creéis que la hacéis un favor"; "Tú verás... el colesterol por las nubes".

Por suerte, sus seguidores más fieles también han salido en masa a defenderla y le han dedicado mensajes como estos: "A mí me da igual lo que comas, me caes superbién igualmente"; "Ole tu … moreno"; "Yo te veo preciosa... Cada una tenemos que estar contentas con el cuerpo que tenemos..."; "Estos vídeos nos encantan y ver que Anabel pasa de todo lo que digan de su tipo y nos sacas unas risas, crack"; "Si todos entendieran que somos perfectos, todos por nosotros mismos, y dejasen de juzgar a los demás. Además, ¡eres preciosa!"; "¡Hay gente que no tienen vida, tu pasa de ellos!".

Las consecuencias de los comentarios negativos en redes sociales

Poner un comentario hiriente es muy fácil y más si es un perfil anónimo, pero lo que hay detrás de esas palabras puede ser extremadamente perjudicial para la persona que lo recibe.

Además de fomentar unos ideales de belleza que no se corresponden con la realidad, desde el Hospital Clínic de Barcelona nombran los tres efectos principales en la salud mental: