Anabel Pantoja responde a los comentarios de su barriguita de embarazada: "Sigo teniendo mi tripa"

"Por fin puedo empezar este vídeo que he intentado hacerlo casi 5 meses", así ha comenzado su último post Anabel Pantoja. Un vídeo casero, hablando a cámara y sincerándose por primera vez desde que anunció su embarazo. Y es que, desde que el pasado 4 de junio diera una de las noticias más especiales de su vida, no ha parado de recibir preguntas acerca de esta decisión junto a David, su pareja desde hace un año.

Lo cierto es que la buena nueva pilló por sorpresa, ya que Anabel no ha hablado nunca de querer formar una familia a corto plazo: "Esto surge porque bueno, mi sentimiento de ser mamá no era. Siempre he estado con peques cercanos, tanto mis sobrinos como los niños de mis amigas, que he amado, que he cuidado y he querido, pero nunca que fuera mío". Sin embargo, su vida dio un girode 180 grados en la gira americana de su tía, Isabel Pantoja, donde conoció al que ahora es su compañero de vida.

Abriendo de par en par su corazón, la influencer ha confesado que incluso pensó en buscar otros métodos de reproducción si no encontraba la persona junto a la que convertirse en mamá. Pero entonces llegó a su vida el fisioterapeuta: "No he podido elegir mejor persona que él y eso llega. No te pones a calcular con una calculadora". Una cuestión que se sumó a la edad, pues este 15 de julio, Anabel cumple 38 años y, como ella misma ha confesado, "cada vez hay más problemas".

Ahora mismo está recibiendo mucha información de esta nueva etapa a la que se enfrenta y pensando solo en una cosa: "Cuando me muero, digo: no se va a quedar aquí nadie mío. Y experimentar sobre todo eso, que me han hablado tanto, lo maravilloso que es el poder hacerlo yo…".

Embarazada de cuatro meses, la sobrina de la cantante está experimentando los primeros síntomas, aunque ha asegurado que lo lleva "bastante bien" y que parece que no está embarazada: "Quitando por las noches que me sube un reflujo súper desagradable, que hago bastantes veces pipí y bueno revisiones y le veo en la pantalla, sigo haciendo vida normal".

En este punto de su vídeo más sincero hasta la fecha, Anabel ha querido responder a todas las críticas que ha recibido de su tripa, ya que han sido muchos los que han apuntado que no se le nota el embarazo: "Pues sí, sigo teniendo mi tripa de gorda, de gordita, pero tengo cierta rigidez abajo, ya me han aumentado los pechos… Entonces no soy muy consciente de ello, estoy con el sopetón de médicos, de información…". De momento, está plenamente centrada en su trabajo, el proyecto de su nueva casa y en su bebé.

"Y con 38 años que voy a cumplir, esto de: ¿Estás preparada para ser madre? Creo que esa pregunta se la habrán hecho a millones de personas, pero creo que nadie está preparada, al menos las primerizas. Eso sale solo, la naturaleza es sabia, tú entenderás a tu bebé. Evidentemente todos los consejos que me da mi madre, mi familia, mis amigas, los cojo, pero es que después el bebé puede ser de una manera, de otro… Y cada mamá es un mundo y cada hijo es un mundo", ha sentenciado.

En cuanto a la duda de dónde vivirá y dónde nacerá el bebé, Anabel ha dejado claro que Canarias es su hogar: "He creado mi paraíso, mi casita y quiero tener los últimos meses de embarazo, poder disfrutarlos, descansar, que llevo bastantes años sin parar. Evidentemente, cuando nazca quiero irme a mi casa, quiero estar tranquila…". Eso sí, a pesar de que ahora en su Instagram también hay contenido de maternidad, ha querido dejar claro que seguirá siendo la misma, contando cómo está por si alguna mujer se siente identificada y "llorar juntas o reír juntas".