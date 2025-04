Anabel Pantoja enseña cómo ha quedado su oreja tras ser operada por unos quistes: "Más puntos que un dictado"

Después de pasar unos días en Andalucía esta Semana Santa, Anabel Pantoja ha vuelto a Canarias y ha tenido que entrar a quirófano para operarse. No ha sido "nada grave", como ella misma ha explicado, pero por suerte lo han detectado a tiempo antes de que fuera a más.

Anabel Pantoja y David Rodríguez en la Semana Santa de Sevilla | Gtres

Como suele hacer Anabel en sus redes sociales, ha contado lo que le ha pasado para visibilizar este problema y que sus seguidores sepan lo que es para que lo puedan evitar si alguna vez les pasa algo así: "Lo cuento para que tengáis cuidado", ha advertido la sobrina de Isabel Pantoja.

Dice que es un problema que "se puede formar en tu oreja con piercing y no cuidarte bien". Se trata de unos "bultos que no duelen, pero molestan" que surgieron al quitarse los pendientes antes de entrar a quirófano el día que dio a luz a su hija Alma. Tras todo el trasiego y la emoción de estos momentos, se le olvidó ponérselos otra vez y al cabo de dos o tres días se dio cuenta de que "tenía todos los agujeros cerrados".

Fue entonces cuando vio que tenía algo en la oreja y en un primer momento pensó que eran "granos infectados, mierda, etc." y fue a visitarse a un ambulatorio, pero allí no le solucionaron el problema, así que tuvo que buscar una alternativa. Finalmente, contactó con un médico estético para que quedara "bien" el resultado después de la operación.

¿Qué es lo que tenía Anabel Pantoja en la oreja?

El diagnóstico que le dio el médico fue un quiste de inclusión "térmica" o, tal y como ella aclara, "quiste de tu propia piel". Es un tipo de bulto benigno que aparece debajo de la piel debido a la acumulación de queratina y de células que normalmente deberían salir con las capas muertas de la piel.

Según le dijo el médico, tenía varios bultos "como un garbanzo" que, si llega a acudir más tarde a la consulta, "la cosa hubiese pintado mal". Afortunadamente no se complicó, Anabel se sometió a una operación que duró una media hora y ha agradecido al equipo "la eficacia y la rapidez" y de hacerlo "estupendamente".

En sus Stories de Instagram se sincera y reconoce que lloró en el quirófano y que una enfermera estuvo a su lado cogiéndole de la mano: "Son profesionales, pero también personas diez, muy cercanas".

Ahora, su oreja tiene "más puntos que un dictado", pero la influencer tranquiliza a sus seguidores asegurando que "volverá a su ser".

Anabel Pantoja enseña los puntos en su oreja después de la operación | Instagram @anabelpantoja00

Ha descuidado su salud tras dar a luz a Alma

Otro mensaje que ha querido transmitir a todas las mujeres es la importancia de cuidarse después del parto.

En su caso, relata que "desde que nació Alma me he dejado ir, y ese es el problema, que siempre priorizamos otras cosas". Y añade que si no ha ido antes es porque "no le había echado cuentas" y lo fue dejando pensando que no tenía importancia. Al final, ella dice estar "bien" y todo ha salido perfectamente.