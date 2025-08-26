Acaba con las hormigas que se te cuelan en casa sin usar pesticidas

Las hormigas son, a priori, un insecto inofensivo, pero pueden convertirse en una molestia pesada si empiezan a aparecer por la cocina, los zócalos o cualquier rincón de la casa. Contaminan los alimentos y pueden transportar patógenos a las superficies, por eso, vamos a compartir contigo algunos trucos caseros fáciles de aplicar, para que puedas deshacerte de la presencia de estos pequeños insectos cuanto antes.

Haz tu propia poción anti-hormigas, mezcla agua y vinagre blanco a partes iguales, y aplica la solución en marcos de puertas y rodapiés. Cuando una hormiga encuentra alimento o agua, deja un rastro químico para guiar a las demás hormigas, por eso se organizan en fila. Sin embargo, esto ayudará a romper el rastro químico, una manera de eliminar su camino y desorientar su rumbo para que no vengan las demás.

Hilera de hormigas | Envato

Otra opción es pulverizar zumo de limón en entradas y grietas. Puedes aprovechar la cáscara de estos cítricos para mantenerlas alejadas, ya que la acidez las repele.

Para las zonas más problemáticas, mezcla azúcar con bicarbonato. El azúcar las atrae, mientras que el bicarbonato resulta tóxico para ellas, así que al intentar comerse el dulce caerán en la trampa.

Especias como la canela o el clavo de olor, así como las hojas de menta o laurel, también funcionan como potentes repelentes naturales.

Pero si buscas algo más creativo, dibuja una línea con tiza, o espolvorea polvos de talco en las zonas de acceso, estas son barreras que las hormigas evitan cruzar.

Plaga de hormigas | Envato

Ahuyentar a las hormigas sin pesticidas es algo posible, elige la opción que más te guste para no dañar el entorno ni a tu familia.