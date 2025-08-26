Un año sin Caritina Goyanes: una muerte a los 46 años que dejó un gran vacío en su familia y amigos

Este 26 de agosto hace un año que Caritina Goyanes murió de un infarto a los 46 años. Su muerte causó una gran consternación en la familia y en todo su entorno. Cari, como así la conocían, estaba casada con Antonio Matos, con quien tuvo dos hijos, Pedro (de 15 años) y Caritina (de 12). Una familia que era su mayor apoyo y no dudaba en compartir en sus redes sociales todos los momentos especiales que vivía con ellos.

Su partida repentina dejó un vacío difícil de llenar, pero también el recuerdo de una mujer alegre, generosa y muy unida a los suyos, que siempre priorizó a su familia y disfrutó de cada instante junto a ellos.

Su boda con Antonio, celebrada en Ibiza, fue un gran acontecimiento y asistieron un gran número de personalidades, además de familia y amigos.

Cari estudió Derecho, pero su pasión era otra, la cocina. Y fue en este ámbito donde triunfó como empresaria: se formó en París y al volver creó su propia empresa de catering, Six Sens by Cari, y publicó su libro de recetas.

Un gran vacío en la familia

Su compromiso con su familia era tan grande que su fallecimiento provocó un enorme vacío entre los suyos. Durante este año sin ella, su madre, su hermana y su marido han tenido que aprender a sobrellevar su ausencia, encontrar fuerzas en los recuerdos compartidos y seguir apoyándose los unos a los otros, demostrando su unidad y resiliencia.

Un ejemplo de ello es Carla Goyanes, hermana de Caritina, quien ha estado muy pendiente de sus sobrinos. La hemos podido ver con Pedro animando a sus hijos en un partido de fútbol y se mostró muy orgullosa de él cuando sacó excelentes notas el curso pasado, muy duro tras la muerte de Cari. En un evento, Carla declaró a la prensa que su hermana había transmitido a sus hijos "la gran fe que ella tenía y eso, pues les ha ayudado mucho, les sigue ayudando mucho y hace que lo estén sobrellevando, que sigan adelante".

Carla Goyanes | Gtres

Cari Lapique también ha tenido que afrontar uno de los momentos más duros de su vida, sobreponiéndose al dolor y tratando de mantenerse fuerte tras varias pérdidas muy importantes: la de su marido Carlos Goyanes (que falleció tres semanas antes que Cari), su cuñado Tito Goyanes y su hermano Manuel. Uno de los apoyos más grandes han sido sus nietos. En declaraciones a Europa Press, dijo estar con ellos todo lo que puede, como se ha podido comprobar en su perfil de Instagram, en el que colgó una foto en la fiesta de cumpleaños de Pedro y una publicación con Beltrán, hijo de Carla.

Publicación de: @cariilapique | Instagram

Por su parte, Antonio Matos trabaja como corredor de seguros, pero tras la muerte de Cari tuvo claro que tenía que seguir con su legado y continuar con la empresa de catering. En una entrevista a la revista ¡Hola!, aseguró que tener la cabeza ocupada le servía para seguir adelante y una forma de canalizar el dolor: "Porque doler, duele. ¡Duele mucho!", afirmaba.

Antonio Matos en el funeral de Caritina Goyanes | Gtres

Amigos y compañeros de trabajo

Más allá de su familia, el entorno más cercano de Caritina Goyanes también mostró su cariño y tristeza después de su muerte. Amigas como Fiona Ferrer, Paloma Segrelles y Ariadne Artiles se mostraron conmocionadas y afectadas y le dedicaron unas bonitas palabras.

Asimismo, los compañeros de trabajo del catering le dedicaron un post en Instagram con estas palabras: "Tu presencia se siente más fuerte que nunca".